Русский музей к 120-летию установил памятный знак, созданный из плит Михайловского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. / ТАСС /. Русский музей открыл к своему 120-летию в парадном дворе памятный знак, созданный скульптором Ильей Дюковым из плит Михайловского дворца — главного здания музея. Церемонию провели представители руководства музея и городского правительства, передает корреспондент ТАСС.

Памятный знак в честь юбилея, который будет отмечаться 19 марта, создали из каменных плит, оставшихся от строительства дворца. На бронзовой вставке есть профили императоров Александра III и Николая II , создавших музей русского искусства. На плите воспроизвели текст именного высочайшего указа Александра III об учреждении музея, изданного 14 (25) апреля 1895 года.

"Этот знак — подарок правительства города. При его изготовлении использованы два блока, которые, очевидно, остались при строительстве цокольного этажа Михайловского дворца. Их нашли в грунте, когда мы проводили реставрацию парадного двора к 100-летию музея, и решили их ставить как память о строительстве дворца. Мы решили к очередному юбилею не делать какую-то доску, а сделать на их основе памятный знак", — рассказал на церемонии открытия директор Русского музея Владимир Гусев

Директор музея отметил, что в день юбилея не планируется торжественных мероприятий, но все дворцы будут открыты для свободного посещения. «Мы не устраиваем пышных торжеств с шампанским и фейерверками. Мы стараемся в наш день рождения больше отдавать, потому что Русский музей создавался Россией, это дело соборное. Это праздник не наш личный, это праздник сотен и сотен тысяч российских художников, чьи вещи хранятся у нас», — подчеркнул Гусев.

Русский музей — первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, открытый в бывшем великокняжеском Михайловском дворце в 1898 году по указу Николая II.

Сегодня Русский музей — это уникальное хранилище художественных ценностей, авторитетный научно— исследовательский институт, один из ведущих центров культурно-просветительской работы, курирующий работу 260 художественных музеев России. Его коллекция насчитывает более 400 тыс. произведений и охватывает все исторические периоды и тенденции развития отечественного искусства, его основные виды и жанры, направления и школы более чем за тысячу лет.