Как сейчас выглядит «Казань Экспо». Фото

«Казань Экспо». Фото: telegram-канал «Казань Экспо»

В Казани продолжается строительство выставочного центра, который в 2019 году примет чемпионат WorldSkills. Судя по фото, стройка близка к финалу.

Фото: telegram-канал «Казань Экспо»

Фото: telegram-канал «Казань Экспо»

Фото: telegram-канал «Казань Экспо»

«Казань Экспо» возводят рядом с аэропортом, в 10 км от города. Объект будет состоять из выставочных павильонов, конгресс-холла, галерей, конференц-зала и зон питания. Кроме того, на территории «Казань Экспо» появится гостиница на 200 номеров.

Еще будет крытый переход. Он свяжет выставочный центр с аэропортом и не даст гостям «Казань Экспо» замерзнуть.

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