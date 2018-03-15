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Как сейчас выглядит «Казань Экспо». Фото
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Как сейчас выглядит «Казань Экспо». Фото 

Казанский Портал 15 марта 2018
«Казань Экспо». Фото: telegram-канал «Казань Экспо»
В Казани продолжается строительство выставочного центра, который в 2019 году примет чемпионат WorldSkills. Судя по фото, стройка близка к финалу.
Фото: telegram-канал «Казань Экспо»
Фото: telegram-канал «Казань Экспо»
Фото: telegram-канал «Казань Экспо»
«Казань Экспо» возводят рядом с аэропортом, в 10 км от города. Объект будет состоять из выставочных павильонов, конгресс-холла, галерей, конференц-зала и зон питания. Кроме того, на территории «Казань Экспо» появится гостиница на 200 номеров.
Еще будет крытый переход. Он свяжет выставочный центр с аэропортом и не даст гостям «Казань Экспо» замерзнуть.
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