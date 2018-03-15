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Чем заняться в выходные
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Чем заняться в выходные 

ИД «Собеседник» 15 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Самые необычные и интересные события очередных мартовских выходных в Москве — в подборке Sobesednik.ru.

Концерты

The Prodigy дадут два концерта в Москве — 16 и 17 марта. Группа представит своим поклонникам свежие треки, а также сыграет уже ставшие легендарными песни. Концерты пройдут в Stadium Live, начало в 20:00.

Фестивали

С 14 по 25 марта в московских пабах проходит Неделя Ирландии. Посетители смогут услышать традиционную ирландскую музыку, попробовать национальные угощения и, конечно, выпить ирландского пива.
17 марта в «Известия холл» пройдет «День и ночь Святого Патрика». Клуб на день превратится в ирландский паб, в котором выступят российские артисты и звезды ирландского фолка.

Ярмарки

В центре дизайна «Artplay» 17 и 18 марта пройдет маркет «4 сезона». Темой ярмарки в этот раз станет весеннее обновление: посетители смогут приобрести романтичные украшения, ароматные свечи, сладости и многое другое. Традиционно для посетителей проведут мастер-классы.
Индийская ярмарка «Delhi базар» развернется на дизайн-заводе «Флакон» с 16 по 18 марта. Гости смогут купить украшения в этническом стиле, легкие сарафаны и палантины, романтические масла и другие товары. Кроме того, организаторы проведут лекции, посвященные религии и традициям Индии.

Кино

Индийские фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» с 14 по 25 марта. В программе фестиваля — полнометражные фильмы, анимация и короткий метр.
В нынешний четверг на большие экраны вышли фильмы «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли, «Леди Берд», про которую мы уже рассказывали ранее, ужастик «Селфи из ада» и боевик с Антонио Бандерасом и Ольгой Куриленко «Отпетый мачо».
ИД «Собеседник»: последние новости
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