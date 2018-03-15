Как провести выходные: 10 идей

В очередном выпуске рубрики «Выходные на T&P» — 10 занятий для любопытных: исследование творческого мышления, интенсив по программированию для новичков, реконструкция сказок, культурные модели психических расстройств и не только.

Пройти бесплатный онлайн-интенсив по C#

17-18 марта, GeekBrains

Авторы называют свой интенсив «коротким путем в серьезное программирование». Он подойдет новичкам и тем, кто уже знаком с языком. Обучение будет проходить на примере разработки небольшой игры — два онлайн-занятия по 1,5 часа. По итогам курса можно научиться делать Telegram-ботов, игры на Unity, Windows-приложения, и многое другое.

Сходить на лекцию «Цветная революция 80-х»

17 марта, 15:00, Photoplay

Развитие технологий, новые субкультуры и направления в музыке, трансформация сексуальности — все это сильно повлияло на моду 80-х. Вырос интерес к ярким цветам, непривычным формам, спортивной одежде в повседневности, сформировалось понятие fast-fashion. Лектор и аналитик моды Андрей Аболенкин, объяснит, почему в 80-х перестали существовать «просто красивые» и «безусловно уродливые» вещи. Билет стоит 800 рублей, нужно записаться на сайте.

Узнать все о спецэффектах в кино

17 марта, 16:00, Синхронизация

У спецэффектов долгая история — от экспериментов с пленкой до съемок миниатюрного космоса. О том как снимали «Матрицу» и «Властелина колец», как разоблачать самые удачные приемы в кино, как технология «захвата движений» изменила кинематограф — лекция историка кино Данилы Кузнецова . Вход платный — 900 рублей, билеты можно купить на сайте «Синхронизации».

Понять, как работает творческое мышление

17 марта, 16:00, Павильон Книги

Чем творческое мышление отличается от нетворческого, на какой работе оно больше всего пригодится и можно ли стать творческим человеком — организаторы лекции обещают развеять мифы о креативности и научить техникам решения творческих задач (одну зададут уже на лекции). Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Посмотреть видеолекцию «Произведение искусства в эпоху цифрового прогресса»

В любое время

Художник Мэт Коллишоу читает лекцию о том, как правильно смотреть на современное искусство через призму новых медиа и мультимедийных технологий. Он анализирует собственные работы, параллельно рассказывая о своих проектах и методах работы.

Подать заявку на участие в конференции Европейского университета

До 18 марта, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Студенты и молодые исследователи (без научной степени), которые специализируются на архитектуре, кино, фотографии, литературе или искусстве, могут выступить на конференции Европейского университета «Вещь и контекст: художественное произведение и современные подходы к его анализу». Чтобы представить свой доклад, нужно отправить тезисный план выступления и рассказать о себе на object.context@gmail.com до 18 марта. Итоги конкурса объявят не позднее 23 марта. Мероприятие пройдет 21-22 апреля в Санкт-Петербурге, иногородним участникам возместят расходы на проезд и проживание.

Сходить на лекцию "«Планета Ка-Пэкс».

Культурные модели — шизофрения, паранойя и эпилепсия"18 марта, 17:00, Музей «Гараж»

Бесплатная лекция из цикла «Идеи и образы» в «Гараже» — о природе психических заболеваний и их интерпретации в культуре: от Платона, который видел в сумасшествии божественный дар, до концепции о расстройстве изначально здорового разума. Художник и философ Андрей Великанов вместе со слушателями попробует разобраться, что такое безумие и как определить его границы в современном мире, на примере фильма «Планета Ка-Пэкс».

Сходить на лекцию о Филипе Дике

18 марта, 18:00, Павильон Книги

Филип Дик — один из самых известных писателей-фантастов, по мотивам его книг снимают масштабные экранизации и сериалы, а ученые исследуют его наравне с классиками. Как Дик создавал виртуальные миры, в которых читатель готов добровольно потеряться, какие приемы использовал, чтобы размывать грани между реальным и ирреальным —расскажет преподаватель МГУ Артем Зубов. Бонусом можно будет посмотреть и обсудить фрагменты сериала «Электрические сны Филипа Дика». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Посмотреть видеолекцию «Реконструкция древних мифов»

В любое время

Историк, археолог и специалист по сравнительной мифологии Юрий Березкин рассказывает, что мифы и сказки могут сообщить нам о прошлом, о чем думали первые люди, чем русские сказки отличались от монгольских и как в разное время менялась граница между Востоком и Западом.

Сходить на лекцию «Страдающее еврейское Cредневековье»

18 марта, 20:00, «Эшколот», Библиотека им. Достоевского

Авторы книги «Страдающее Cредневековье. Парадоксы христианской иконографии», которая выходит в марте, расскажут о пересечениях еврейской культуры с христианской иконографией и презентуют свои исследования. В программе — схематизм алхимической иконографии, маркеры «еврейскости», а также связь образа единорога с евреями и приходом мессии. Записаться на лекцию можно здесь.