Названы самые дорогие города мира

Самым дорогим городом мира признан Сингапур. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Economist Intelligence Unit (EIU), аналитическое подразделение британского журнала The Economist

На позицию Сингапура в рейтинге повлияли огромные расходы, предусмотренные на содержание автомобиля. А вот товары ежедневного потребления там дешевле, чем в других городах.

Немного отстают от лидера Париж и Цюрих, которые разделили вторую строчку рейтинга. В десятку лидеров также вошли Гонконг, Осло, Сеул, Женева, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. При этом Токио, который занимал 4-местов 2017 году, опустился на 11-ю позицию в этом. Москва оказалась внизу списка — на 86-й позиции.

Примечательно, что Нью-Йорк, считавшийся одним из самых дорогих городов мира на протяжении достаточно долгого времени, перестал быть таковым. Эксперты связывают этот факт с падением курса доллара. На сегодняшний день город занимает 13 место, в прошлом году был на 9-м.

Последнее, 133-е, место занял индийский Бангалору. Самыми дешевыми городами мира, по оценке EIU, являются Ченнай, Карачи, Нью-Дели, Дамаск, Каракас, Алма-Ата, Лагос, Алжир и Бухарест.

EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133-х города мира два раза в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.