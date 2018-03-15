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Названы самые дорогие города мира
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Названы самые дорогие города мира 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Самым дорогим городом мира признан Сингапур. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Economist Intelligence Unit (EIU), аналитическое подразделение британского журнала The Economist.
На позицию Сингапура в рейтинге повлияли огромные расходы, предусмотренные на содержание автомобиля. А вот товары ежедневного потребления там дешевле, чем в других городах.
Немного отстают от лидера Париж и Цюрих, которые разделили вторую строчку рейтинга. В десятку лидеров также вошли Гонконг, Осло, Сеул, Женева, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней. При этом Токио, который занимал 4-местов 2017 году, опустился на 11-ю позицию в этом. Москва оказалась внизу списка — на 86-й позиции.
Примечательно, что Нью-Йорк, считавшийся одним из самых дорогих городов мира на протяжении достаточно долгого времени, перестал быть таковым. Эксперты связывают этот факт с падением курса доллара. На сегодняшний день город занимает 13 место, в прошлом году был на 9-м.
Последнее, 133-е, место занял индийский Бангалору. Самыми дешевыми городами мира, по оценке EIU, являются Ченнай, Карачи, Нью-Дели, Дамаск, Каракас, Алма-Ата, Лагос, Алжир и Бухарест.
EIU рассчитывает индексы стоимости проживания для 133-х города мира два раза в год, используя в качестве отправной точки прожиточный уровень в Нью-Йорке. Эксперты рассматривают цены на более чем 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.
Финляндия возглавила мировой рейтинг счастливых стран 2018 года. Ежегодное исследование опубликовано ООН, сообщил сайт издания The Washington Post.
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