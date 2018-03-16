8 самых лучших городов для шопинга

Если вы жить не можете без обновок и с интересом следите за тем, что сейчас происходит на мировой арене, тогда вы понимаете, почему за красивыми вещами стоит ехать именно за границу. Во-первых, это прекрасная возможность приобрести дизайнерскую одежду по выгодным ценам, а во-вторых, заодно можно полюбоваться достопримечательностями того или иного города. Мы выбрали самые интересные варианты, которые точно придутся по душе всем любителям качественного шопинга.

Дубай

В ОАЭ можно не только насладиться шопингом, но и отдохнуть на шикарных пляжах, принять солнечные ванны, а также познакомиться с восточным гостеприимством. Ну где еще вы сможете увидеть настоящую восточную экзотику? Именно в Дубае гармонично переплелись передовые технологии и многовековые традиции. Если вы хотите скупить все и сразу, то советуем вам прямиком отправляться в знаменитый Mall of the Emirates, где можно найти магазины на любой бюджет. Торговый центр, кстати, работает до самого вечера, поэтому вы можете примерить приглянувшуюся вещь, отложить ее, посвятить время каким-нибудь другим развлечениям, а затем вернуться и купить то, что хотели. Ну а если вам по душе местный колорит, тогда загляните в северо-западную часть Дейры, где расположился Золотой базар, а также не пропустите «Рынок специй», или «Рынок пряностей», который наиболее соответствует определению классического восточного базара.

Милан

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в этом городе сосредоточено самое большое количество дизайнерских бутиков, универмагов и шоу-румов, где можно найти умопомрачительный наряд за вполне приемлемую цену. Тем, кого интересуют исключительно винтажные вещи, советуем отправиться в богемный квартал Navigli и найти там один из самых известных магазинов района Pourquoi Moi. Кроме того, в последнее воскресенье месяца в Милане можно попасть на антикварный рынок Navigli, где каждый сможет присмотреть какой-нибудь любопытный товар, а то и не один!

Рим

Хотя продвинутые девушки делают ставку на Милан, считая его столицей моды, однако за выгодными предложениями мы все же рекомендуем отправляться именно в Рим. Здесь первым делом следует изучить ассортимент многочисленных торговых центров, а также не пропустить колоритный блошиный рынок в Порта Портезе, где можно найти винтажные вещи из коллекций люксовых брендов и другие бюджетные варианты, а если повезет, то еще и встретить именитых дизайнеров, которые приходят сюда за вдохновением.

Париж

Даже если вы не любитель Европы, то в Париже, который называют городом любви, стоит побывать хотя бы однажды. И не только для того, чтобы полюбоваться необыкновенной архитектурой и окунуться в атмосферу романтики, но и для того, чтобы познакомиться с бутиками именитых дизайнеров, где можно приобрести действительно эксклюзивную вещь за относительно невысокую цену. Поэтому всех ценителей прекрасного мы направляем прямиком в Galeries Lafayette, где представлены около 3500 брендов и можно найти вещи из последних коллекций, а любителям «чего-то интеллектуального» рекомендуем заглянуть в книжный магазин Shakespeare and Company, где в свое время любили бывать Хемингуэй, Фицджеральд и другие писатели.

Токио

Если вам вдруг посчастливилось оказаться в Японии, а именно в Токио, то обязательно уделите время для шопинга. Ведь это действительно рай для шопоголиков, где без труда можно найти большое разнообразие качественных товаров — от электроники до приятных аутентичных вещей. За покупками отправляйтесь в квартал Гиндзу, где можно найти самый большой в мире бутик Chanel , магазин Louis Vuitton, бутик Mikimoto, а также крупнейшие универмаги 3 Мх с известными японскими брендами Matsuya, Mitsukoshi, Matsuzakaya. Также не стоит обходить стороной район Акихабара — царство электроники и компьютерных товаров, и универмаги в районе Сибуя.

Гонконг

Приезжать в этот город за покупками стало настолько обыденным делом, что появились даже так называемые шопинг-туры, во время которых можно спокойно прогуляться по многочисленным магазинам и спустить на понравившиеся товары весь бюджет. Делать покупки здесь выгодно, ведь большинство товаров не облагаются налогами и стоят действительно недорого, да и помимо люксовых марок здесь можно найти немало вещей местных дизайнеров, которые по качеству исполнения ничуть не уступают мировым брендам, но по цене выходят намного дешевле. Чтобы не терять время, сразу отправляйтесь к знаменитой часовой башне Коулуна, прямо за которой начинается улица Кантон Роуд, где, собственно, и сосредоточено основное количество бутиков всех известных марок. Также загляните в Харбор Сити, который считается одним из самых больших торговых центров Гонконга, и в шопинг-молл Times Square.

Сингапур

Шопинг считается своеобразным национальным развлечением в Сингапуре. А все потому, что здесь сосредоточено огромное количество торговых центров, бутиков, уличных рынков и специальных лавок. Так, например, в Центральном районе находится много торговых центров и супермаркетов, самый крупный из которых Suntec City Mall. Высококлассные арт-галереи и бутики можно найти в пассаже Raffles Hotel Shopping Arcade, а модные бутики местных дизайнеров — в Stamford House, который расположился в доме № 39 по Стэмфорд-роуд. Также загляните в район Бугис, где находится стеклянный супермолл Bugis Junction, и там же напротив — уличный рынок Bugis Street market с местными колоритными товарами.

Сан-Паулу

В одном из самых крупных городов Бразилии можно найти практически все. Многочисленные супермаркеты, торговые центры, сувенирные магазины и рынки открыты круглые сутки во всех районах мегаполиса, поэтому днем вы можете спокойно изучать достопримечательности города, а ближе к вечеру отправляться за покупками. Обязательно загляните в район Жардинс, пройдитесь по улице Rua Gabriel Monteiro Silva, и посетите район Pacaembu. Ну а тем, кто хочет сэкономить, рекомендуем посетить аутлеты, которые расположены на улице Tuiuti и Augusta.