Рок и поэзия: как не заскучать в выходные

Mos.ru собрал самые свежие и интересные городские события выходных для тех, кто собирается выйти из дома, несмотря на прогноз погоды.

Март продолжает испытывать москвичей на прочность: сначала совершенно зимний снегопад, потом резкие холода. Если весной на улице не пахнет, а долгие прогулки на свежем воздухе все еще не вариант, афиша mos.ru поможет ответить на вопрос, куда пойти в выходные. Мини-футбол на «Красной Пресне»

Дата: 17 марта–18 марта

Время: 09:00 Место: стадион «Красная Пресня»

Возрастное ограничение: 0+

Начать утро субботы (как и любое другое утро) лучше всего с разминки. Даже если это чья-то чужая разминка перед игрой. За зарядом бодрости на все выходные отправляйтесь на стадион «Красная Пресня». Здесь пройдут финальные окружные соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех». Кино безграничных возможностей в «Космосе»

Дата: 17–25 марта

Время: 14:00 Место: кинотеатр «Космос»

Возрастное ограничение: 18+

А в кинотеатре «Космос» в эту субботу стартует фестиваль «Безграничные возможности». Всю следующую неделю на этой площадке будут показывать фильмы — призеры «Кинотавра». Картины будут демонстрироваться с субтитрами и тифлокомментированием.

Гости фестиваля познакомятся с фильмами «Жги!», «Заложники», «Блокбастер» и «Аритмия», а также встретятся с членами съемочных групп. Отдельным блоком пройдут показы короткометражных картин. Юбилей хора «Вдохновение» в Московской консерватории

Дата: 17 марта

Время: 14:00 Место: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (Рахманиновский зал)

Возрастное ограничение: 0+

Где может отмечать сорокалетие один из самых именитых московских хоров, начавшийся со школьного кружка в 1977 году, — хор «Вдохновение»? Конечно же, на сцене. Коллектив приглашает слушателей в Рахманиновский зал Московской консерватории, чтобы послушать праздничную программу.

Поэзия Рильке в Доме-музее Марины Цветаевой В репертуаре коллектива лучшие произведения мировой музыкальной культуры, русская и зарубежная классика, русская духовная и современная музыка, обработки народных песен разных стран. Вход свободный.

Дата: 17 марта

Время: 17:00 Место: Дом-музей Марины Цветаевой

Возрастное ограничение: 12+

Послушать стихи Райнера Марии Рильке можно будет в субботу в Доме-музее Марины Цветаевой. Здесь пройдет очередная встреча клуба поэзии физфака Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Юбилейный концерт детской музыкальной школы имени В. В. Андреева в Гнесинке Участники не только почитают произведения известного модерниста, но и познакомят слушателей с отрывками из писем и воспоминаний австрийского автора. На заседании клуба пойдет речь о знаменитой переписке Рильке с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком , а также о выставке «Рильке и Россия», которая проходит сейчас в Литературном музее. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: +7 (495) 695-35-43.

Дата: 18 марта

Время: 14:00 Место: Российская академия музыки имени Гнесиных (концертный зал)

Возрастное ограничение: 0+

Нынешние выходные богаты на круглые даты. В воскресенье полувековой юбилей отмечает детская музыкальная школа имени В. В. Андреева. Торжество по этому случаю пройдет в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. На сцену выйдут лучшие коллективы детской музыкальной школы. Зрители услышат народную музыку в исполнении фольклорного коллектива «Кадриль» и скрипичные произведения в исполнении ансамбля «Классика». Кроме учеников детской музыкальной школы, в концерте будут участвовать воспитанники Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и многие другие. Вход свободный. Лекция о связи архитектуры и автомобилей в Еврейском музее

Дата: 18 марта

Время: 14:30 Место: Еврейский музей и центр толерантности

Возрастное ограничение: 0+

Французский историк архитектуры Жан-Луи Коэн расскажет о взаимосвязи современной архитектуры и автотранспорта в это воскресенье на площадке Еврейского музея и центра толерантности. На лекции можно будет узнать, какой вклад внесли архитекторы в развитие автомобильной культуры и как автомобиль стал источником вдохновения для дизайнеров. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации. Поэтический рок в Измайловском парке

Дата: 18 марта

Время: 18:00 Место: Измайловский парк, выставочный павильон «Арт-парк»

Возрастное ограничение: 0+

Любителей альтернативной поэзии и музыки ждут в Измайловском парке в воскресенье. В выставочном павильоне «Арт-парк» пройдет концерт «Найти свой путь».

В концерте примет участие акустическая группа, в состав которой входят Маргарита Ильина (вокал), Геннадий Троицкий (бас-гитара) и Семен Ильягуев (вокал, гитара). Вход свободный. День открытых музеев

Дата: 18 марта

Возрастное ограничение: 0+

И бонус для тех, кто всегда мечтал попасть в столичные музеи, но как-то не решался. Каждое третье воскресенье месяца 40 музеев Москвы работают абсолютно бесплатно. Помимо крупных выставочных комплексов, в это воскресенье можно будет увидеть и небольшие музейные экспозиции. Например, мемориальный музей в Доме Н. В. Гоголя или музей «Подводная лодка» в парке «Северное Тушино».