5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера

Настя Нестеренко ведёт блог в «Инстаграме» уже шесть лет. За это время она успела влюбить в Санкт-Петербург пользователей со всего мира, но travel-блогером себя не считает. Мы попросили её рассказать, как она стала главным инстаграм-гидом по Северной столице и куда обязательно сходить каждому туристу в этом городе.

— Мне всегда нравилась возможность сохранять яркие моменты жизни в снимках, а потом пересматривать их, как фотоальбом или дневник. Вначале я выкладывала странные фотографии с дикими жёлтыми фильтрами, но потом захотелось искать естественную красоту вокруг себя. Я никогда не планировала становиться популярным блогером, да и сейчас себя им не считаю, всё делаю по интуиции. Мне было бы сложно придумать для профиля какую-то искусственную жизнь и соответствовать определённому образу. — Я никогда не планировала концепцию продвижения аккаунта и не ставлю перед собой цель быть не как все. Мне кажется, что как раз когда такая цель появляется, человек быстро перестаёт быть самим собой.

Я выкладывала фото всего, что мне нравилось, что хотелось запомнить, получала положительную реакцию, и этот отклик очень вдохновлял. Среди подписчиков были и те, кто интересовались Петербургом, задавали вопросы в комментариях к фотографиям. Тогда все искали в «Инстаграме» единомышленников, людей с похожим вкусом, которые посещали бы одни и те же места, мероприятия. Со многими ребятами я познакомилась именно через «Инстаграм», и мы общаемся до сих пор. Вместе мы много ездили на мероприятия от Эрмитажа , устраивали творческие проекты в музеях и особняках.

В инстаграме я много пишу про себя, про свою повседневную жизнь, про семью, про кота, про поездки и, конечно же, про город, в котором живу.

Я жила в Петербурге с рождения и знала здесь каждый камень. Ежедневно ходила мимо дворцов и набережных, фотографировала их, и вскоре мне начали приходит восторженные отзывы от подписчиков со всей России. Я стала больше показывать им необычные уголки, закрытые особняки, крыши домов и творческие пространства, искала в городе классные ресторанчики и бары, которые только стали появляться, писала о наших утренних завтраках с друзьями в кафе, рассказывала о людях, которые делают город лучше. Сейчас меня читают пользователи со всего мира.

Цели сделать полноценный гид по Петербургу у меня не было, моя страница больше про стиль жизни и про места в городе, которые мне нравятся. Гуляя по городу, я постоянно нахожу новые локации. Я уверена, что мне всегда будет о чём рассказать: Петербург — постоянно меняющийся живой организм.

Однажды мне написала девушка из Торонто — Сара. Она собиралась приехать в Петербург, изучала в университете русскую литературу. Мы долго переписывались и, встретившись прошлой весной, общались так, будто знаем друг друга много лет. На днях мне написала девушка из Польши о том, что впервые приезжает в Петербург. Она просила дать пару рекомендаций: где остановиться, что посмотреть. Хочется, чтобы приезжая к нам, иностранцы видели не только красивый город из путеводителей, но и общались с его жителями. Я думаю, только местные могут показать такой Петербург, который можно будет запомнить на всю жизнь. — Я люблю путешествовать, люблю бывать в новых местах, смотреть на новую природу и людей, но через недельку меня всегда тянет в Петербург. Я до сих пор не знаю, смогу ли когда-то переехать жить куда-нибудь ещё. 5 классных мест в Санкт-Петербурге

Кафе-раменная Mashita. Отправляйтесь туда сразу из поезда или с самолёта. Это кафе открыла семья корейцев, они готовят божественно, хотя выглядит оно как обычная забегаловка. Очередной пример того, что любовь к своему делу — залог успеха, без модного дизайна и крутых маркетологов.

«Англетер». Не сам отель, а кинотеатр на первом этаже. Старый зал с красивыми люстрами, деревянные кресла, фестивальное кино на языке оригинала с субтитрами, как правило, хорошая подборка фильмов. Можно дать своим ногам отдых после долгого дня в городе.

Квартира Куинджи. Замечательная мастерская-студия художника на последнем этаже дореволюционного дома на Васильевском острове. Когда на улице солнце, её заливает мягкий свет, там всегда спокойно, тихо и хорошо. Бонус — великолепный вид на Биржевой мост, Петропавловку и стрелку.

Елагин остров — мой любимый парк, в котором я провела почти всё своё детство. В парке есть красивый летний дворец, большой луг, где летом проводят фестивали, приходите туда на закате, провожать солнце и кататься на лодках. На соседнем острове, Крестовском, есть парк аттракционов, который летом работает до ночи, колесо обозрения там — любовь.

Сенной рынок. Помните термин «чрево Парижа»? Так вот, Сенной — это чрево Петербурга. Город у нас красивый и очень контрастный, от потрясающей лепнины и печей в парадных до коммуналок и свинцового неба. Именно на этом рынке можно прочувствовать колорит. Там очень дешёвые фрукты и овощи, есть маленькая будка, где продают горячие узбекские лепёшки из тандыра, маленькая точка с фалафелем и смузи. Приходите пораньше, до толпы, пока ещё есть выбор и никто не наступает на пятки.