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Фестиваль «Нефест» пройдет 18 марта в Нижнем Новгороде
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Фестиваль «Нефест» пройдет 18 марта в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщают организаторы мероприятия.
В рамках фестиваля на площадке ДК «Полиграф» соберутся поэты, музыканты, художники, жонглеры. Каждое из творческих направлений будет представлено на отдельной площадке.
Как отмечается в сообщении, гости «Нефеста» смогут не только насладиться разными формами искусства, но и принять участие в мастер-классах. Также участников фестиваля ждет рисование портретов от художника и Stream mask — видеотрансляция.
Посетить фестиваль можно бесплатно. Начало в 15:00 в ДК «Полиграф» (ул. Варварская, 32).
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