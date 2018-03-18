Фестиваль «Нефест» пройдет 18 марта в Нижнем Новгороде

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля на площадке ДК «Полиграф» соберутся поэты, музыканты, художники, жонглеры. Каждое из творческих направлений будет представлено на отдельной площадке.

Как отмечается в сообщении, гости «Нефеста» смогут не только насладиться разными формами искусства, но и принять участие в мастер-классах. Также участников фестиваля ждет рисование портретов от художника и Stream mask — видеотрансляция.

Посетить фестиваль можно бесплатно. Начало в 15:00 в ДК «Полиграф» (ул. Варварская, 32).