Матвиенко: в Петербурге созданы все условия для свободного волеизъявления

«Готовность Петербурга (к выборам) очень высокая. Нет никаких сомнений, что на всех участках, организованных в Петербурге, созданы условия для свободного волеизъявления и проведения открытых, прозрачных, транспарентных выборов. Никаких жалоб от петербуржцев я, внимательно следя за ситуацией, не слышала и не видела», — заявила Матвиенко журналистам после того как опустила бюллетень в урну для голосования.

По первым данным о явке на президентских выборах в Петербурге, по состоянию на 10 утра она превысила показатели на выборах 2012 года почти в два раза — 4,66%, против 2,51%.