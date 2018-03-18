Ещё
Матвиенко: в Петербурге созданы все условия для свободного волеизъявления
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матвиенко: в Петербурге созданы все условия для свободного волеизъявления 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Готовность Петербурга (к выборам) очень высокая. Нет никаких сомнений, что на всех участках, организованных в Петербурге, созданы условия для свободного волеизъявления и проведения открытых, прозрачных, транспарентных выборов. Никаких жалоб от петербуржцев я, внимательно следя за ситуацией, не слышала и не видела», — заявила Матвиенко журналистам после того как опустила бюллетень в урну для голосования.
По первым данным о явке на президентских выборах в Петербурге, по состоянию на 10 утра она превысила показатели на выборах 2012 года почти в два раза — 4,66%, против 2,51%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Названы самые дешевые и самые дорогие города мира Матвиенко: в Петербурге созданы все условия для свободного волеизъявления Ирина Аллегрова разочаровала поклонников во время концерта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение