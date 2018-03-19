Государственный Русский музей

Государственный Русский музей — первый в России государственный музей русского изобразительного искусства — был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 года. До 1917 года музей назывался «Императорский музей русского искусства Александра III».

Специально для музея в 1895 году было выкуплено здание Михайловского дворца, построенного для сына императора Павла I великого князя Михаила Павловича.

В 1895-1898 годах дворцовые помещения были перестроены для будущих музейных композиций по проекту архитектора Василия Свиньина.

Основу коллекции составили 80 картин из Эрмитажа , 120 полотен из Академии художеств, 200 — из царских дворцов (Зимнего, Гатчинского и Александровского в Царском Селе).

В 1898-1917 годах собрание пополнялось путем приобретений и пожертвований.

В 1914-1919 годах по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Сергея Овсянникова рядом с первым основным зданием музея — Михайловским дворцом, был построен выставочный павильон, получивший название корпуса Бенуа.

В 1920-е годы коллекции музея значительно пополнились за счет распределения национализированных фондов других музеев.

В 1989-1994 годах в ведение музея были переданы Михайловский (Инженерный) замок, Строгановский и Мраморный дворцы. В 1998 году в музейный комплекс вошли Михайловский сад, в 2002 году — Летний сад и Летний дворец Петра I. Общая площадь музейного комплекса составила более 30 гектаров.

Русский музей сегодня — обширный музейный комплекс, крупнейший авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны.

Коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства более чем за тысячу лет — с Х по ХХI век.

В Государственном Русском музее представлены коллекции древнерусского искусства, живописи (XVIII — XXI века), скульптуры (XVIII — XXI веков), нумизматики, гравюры, рисунка, декоративно-прикладного искусства, народного искусства, искусства новейших течений.

Собрание коллекций русской иконописи насчитывает более пяти тысяч икон. Самая древняя икона — «Ангел Златые власы», созданная на рубеже XII-XIII веков.

Русскому музею принадлежит крупнейшее в России собрание скульптуры XVIII — начала XX века, которое составляет более двух тысяч произведений.

Его собрание отечественной пластики ХХ века насчитывает более трех тысяч произведений.

В коллекции гравюры Государственного Русского музея хранится около 80 тысяч единиц печатной графики.

Отдел рисунка и акварели насчитывает более 110 тысяч произведений.

Собрание произведений декоративно-прикладного искусства Русского музея является одним из самых значительных в мире, оно составляет свыше 35 тысяч экспонатов.

В фонде нумизматики музея хранится более 72 тысяч единиц — монеты, памятные медали, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, награды (ордена и медали), знаки, значки, жетоны, печати и др.

Энди Уорхол, Георг Базелиц, Эрик Булатов. В 1994 году известные немецкие собиратели Петер и Ирене Людвиг подарили Русскому музею коллекцию произведений художников второй половины ХХ века. Этот дар образовал раздел постоянной экспозиции «Музей Людвига в Русском музее», который открылся в 1995 году в залах Мраморного дворца. В состав собрания входят произведения 150 авторов, среди которых Пабло Пикассо

Научная библиотека музея была организована в 1897 году, в настоящее время ее фонд библиотеки составляет около 170 тысяч единиц.

С 2003 года музей реализует проект «Русский музей: виртуальный филиал», открывая виртуальные филиалы в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами.

По состоянию на февраль 2018 года, в рамках проекта открыто свыше 200 информационно-образовательных центров, из них 48 виртуальных филиалов находятся в Санкт-Петербурге.

25 марта 2015 года в Малаге в Испании открылся первый европейский филиал Русского музея. Он расположен в выставочных помещениях центра «Табакалера», в здании бывшей табачной фабрики.