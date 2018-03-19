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Русский музей празднует 120-летие, показывая свои сокровища бесплатно
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Русский музей празднует 120-летие, показывая свои сокровища бесплатно 

Интересант 3 часа назад
Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге сегодня, 19 марта, отмечает 120-летие свое открытия для публики и приглашает посетителей бесплатно посмотреть экспозиции главных корпусов и филиалов.
Свободный вход посетителей в филиалы доступен с 10.00 до 18.00, в Михайловский дворец и корпус Бенуа — до 20.00. Гости смогут послушать музыку в живом исполнении и «пообщаться» с персонажами из разных эпох, облаченными в исторические костюмы.
В Михайловском дворце после полуденного выстрела с бастиона Петропавловской крепости состоится концерт оркестра петербургского Мюзик-Холла под управлением Фабио Мастранджело.
Государственный Русский музей («Русский Музей Императора Александра III») — крупнейшее в мире собрание произведений российского искусства. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий: Михайловский дворец (главное здание музея) с выставочным корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад Михайловского (Инженерного) замка и Домик Петра I на Петровской набережной. Собрание музея составляет почти полмиллиона единиц хранения — произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства, архивных материалов.
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