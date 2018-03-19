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Русский музей покажет на выставке графические работы Малевича
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Русский музей покажет на выставке графические работы Малевича 

Собака 15 часов назад
Фото: Собака
Русский музей получил в дар 160 графических работ Казимира Малевича от дочери художника Николая Суетина Нины.
Музей разрабатывает концепцию предстоящей выставки, которую планируют открыть уже в этом году. Об этом ТАСС рассказала замдиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.
«В скором времени мы их покажем зрителям. Мы сейчас работаем над этими рисунками. Нужно их сначала внимательно изучить, понять, в каком контексте их показывать, потому что зрителю просто так показать геометрический супрематический рисунок трудно», — объяснила она.
19 марта Русский музей празднует свое 120-летие и в честь этого события вход будет бесплатным. Помимо этого петербуржцы могут бесплатно сходить в Михайловский дворец, Михайловский замок, Мраморный и Строгановский с 10.00 до 18.00, получив билет в кассе. Михайловский дворец и корпус Бенуа будут открыты до 20.00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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