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На новой выставке во Владивостоке зрителя погрузят в мир метафорических бобов
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На новой выставке во Владивостоке зрителя погрузят в мир метафорических бобов 

Prim.News 15 часов назад
Фото: Prim.News
Автора — Максим Листопадский.
На новой выставочной площадке Художественного музея Дальневосточного федерального университета (Владивосток, ул. Пушкинская, 10) открылась выставка работ владивостокского иллюстратора и художника, представителя «улично-домашнего» искусства Максима Листопадского.
Проект «Секретные бобы» в Художественном музее ДВФУ — это попытка переосмыслить и упорядочить авторский язык, представить Максима Листопадского как самостоятельного художника. На выставке представлены скульптура, графика и живопись, над которыми Максим работал последние полгода, образующие в музейном пространстве тотальную инсталляцию, погружающую зрителя в мир метафорических бобов.
Художественный музей ДВФУ входит в состав Учебно-научного музея ДВФУ — объединения, состоящего из восьми музеев университета, и существует с момента образования университета. В музее проходят выставки молодых российских художников, преимущественно владивостокских. Каждая экспозиция музея создается как самостоятельное произведение — продукт сотрудничества музея, куратора и художника. С 2017 года институция располагается в историческом здании по новому адресу — Пушкинская, 10. В настоящий момент музей изменяется, идет процесс проектирования и создания новой музейной концепции. До закрытия музея на реконструкцию в новом пространстве планируется проводить выставочные и другие культурные мероприятия.
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