На новой выставке во Владивостоке зрителя погрузят в мир метафорических бобов

Автора — Максим Листопадский.

На новой выставочной площадке Художественного музея Дальневосточного федерального университета (Владивосток, ул. Пушкинская, 10) открылась выставка работ владивостокского иллюстратора и художника, представителя «улично-домашнего» искусства Максима Листопадского.

Проект «Секретные бобы» в Художественном музее ДВФУ — это попытка переосмыслить и упорядочить авторский язык, представить Максима Листопадского как самостоятельного художника. На выставке представлены скульптура, графика и живопись, над которыми Максим работал последние полгода, образующие в музейном пространстве тотальную инсталляцию, погружающую зрителя в мир метафорических бобов.

Художественный музей ДВФУ входит в состав Учебно-научного музея ДВФУ — объединения, состоящего из восьми музеев университета, и существует с момента образования университета. В музее проходят выставки молодых российских художников, преимущественно владивостокских. Каждая экспозиция музея создается как самостоятельное произведение — продукт сотрудничества музея, куратора и художника. С 2017 года институция располагается в историческом здании по новому адресу — Пушкинская, 10. В настоящий момент музей изменяется, идет процесс проектирования и создания новой музейной концепции. До закрытия музея на реконструкцию в новом пространстве планируется проводить выставочные и другие культурные мероприятия.