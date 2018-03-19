Волгоградский музей Машкова признали лучшей организацией года

В Волгоградской области состоялся конкурс «Лучшие менеджеры и организации года», по итогам которого первое место в сфере культуры занял музей ИЗО, а лучшим менеджером — его директор Варвара Озёрина.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомитета культуры, ВМИИ постоянно совершенствует свою деятельность, создавая новые формы работы, увеличивая количество экспозиций. Так, за 2017 год были созданы новые виды услуг для разных категорий посетителей: направление «Инклюзивный музей», проект «Живые уроки», тематические программы, проведены совместные выставочные проекты с Третьяковской галереей, Пушкинским музеем, РОСИЗО, Музеем Победы на Поклонной горе.

В мае-июне текущего года планируется провести сразу несколько масштабных мероприятий — Второй Международный фестиваль печатной графики «VITA ART TIME», персональная выставка народного художника СССР Александра Шилова , открытие виртуального филиала Государственного Русского музея, участие в акции «Ночь в музее».