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Волгоградский музей Машкова признали лучшей организацией года
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Волгоградский музей Машкова признали лучшей организацией года 

АиФ Волгоград 15 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области состоялся конкурс «Лучшие менеджеры и организации года», по итогам которого первое место в сфере культуры занял музей ИЗО, а лучшим менеджером — его директор Варвара Озёрина.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомитета культуры, ВМИИ постоянно совершенствует свою деятельность, создавая новые формы работы, увеличивая количество экспозиций. Так, за 2017 год были созданы новые виды услуг для разных категорий посетителей: направление «Инклюзивный музей», проект «Живые уроки», тематические программы, проведены совместные выставочные проекты с Третьяковской галереей, Пушкинским музеем, РОСИЗО, Музеем Победы на Поклонной горе.
В мае-июне текущего года планируется провести сразу несколько масштабных мероприятий — Второй Международный фестиваль печатной графики «VITA ART TIME», персональная выставка народного художника СССР Александра Шилова, открытие виртуального филиала Государственного Русского музея, участие в акции «Ночь в музее».
Добавим, работы Ильи Машкова по их количеству в музее занимают второе место в мире.
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