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Виртуальную экскурсию в Петергоф совершат гости библиотеки на Смольной
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Виртуальную экскурсию в Петергоф совершат гости библиотеки на Смольной 

Управа района Головинский города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В четверг, 22 марта, в библиотеке № 44 на Смольной улице проведут виртуальную экскурсию «Петергоф и его фонтаны». Об этом сообщила заведующая учреждением Светлана Зайцева.
Мероприятие состоится в рамках творческой лаборатории «Северное сияние» из цикла «Дворцы и усадьбы Петербурга и его пригородов».
— Сегодня Петергоф — самый популярный из всех петербургских пригородов. Его часто называют русским Версалем со всеми его фонтанами и дворцами. Убедиться в этом вы сможете, совершив туда виртуальную экскурсию. Во время экскурсии читатели полюбуются дворцово-парковым ансамблем и насладятся красотой фонтанов, — отметила Светлана Зайцева.
Мероприятие начнется в 15.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Смольная, д.11. (то)
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