Виртуальную экскурсию в Петергоф совершат гости библиотеки на Смольной

В четверг, 22 марта, в библиотеке № 44 на Смольной улице проведут виртуальную экскурсию «Петергоф и его фонтаны». Об этом сообщила заведующая учреждением Светлана Зайцева.

Мероприятие состоится в рамках творческой лаборатории «Северное сияние» из цикла «Дворцы и усадьбы Петербурга и его пригородов».

— Сегодня Петергоф — самый популярный из всех петербургских пригородов. Его часто называют русским Версалем со всеми его фонтанами и дворцами. Убедиться в этом вы сможете, совершив туда виртуальную экскурсию. Во время экскурсии читатели полюбуются дворцово-парковым ансамблем и насладятся красотой фонтанов, — отметила Светлана Зайцева

Мероприятие начнется в 15.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Смольная, д.11. (то)