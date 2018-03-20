«Культурный выходной» сделает вход в ростовский музей краеведения бесплатным

В воскресенье, 25 марта, жители и гости Ростова-на-Дону смогут бесплатно посетить областной музей краеведения. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, такая акция получила название «Культурный выходной» и приурочена ко Дню работника культуры. Для посетителей краеведческого музея, с десяти часов утра и до шести часов вечера, будет предусмотрен свободный вход на основную экспозицию, находящуюся в главном здании по улице Большой Садовой, 79). Также для гостей предложат посещение выставки «Слава российского оружия», доставленную из фондов Тульского государственного музея оружия. Экскурсии по экспозициям будут проводиться каждый час. По словам президента благотворительного фонда «Система» Анны Янчевской, «Культурный выходной» в Ростове станет третьим по счёту. Сама акция запущена в 2017 году и предполагает бесплатное посещение самых интересных музеев страны. В программе уже поучаствовали Михайловский замок в Санкт-Петербурге и Исторический музей на Красной площади в Москве.