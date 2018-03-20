Названы города мира с самым дорогим жильем

За последний год Москва опустилась на две строчки в рейтинге городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью. Первым в списке традиционно стало Монако. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс площади миллиона долларов» международной консалтинговой фирмы Knight Frank, поступившие в «Дом» во вторник, 20 марта.

Аналитики компании ранжировали города по количеству квадратных метров, которое можно купить в каждом из 20 рассматриваемых городов за один миллион долларов. В Монако, возглавившем список, этой суммы хватит только на 16 «квадратов».

Второе место рейтинга занял Гонконг (22 квадратных метра), третье — Нью-Йорк (25 квадратных метров). В пятерку мегаполисов с самой дорогой недвижимостью также попали Лондон (28 «квадратов») и Сингапур (39 квадратных метров).

Москва расположилась на 15 позиции списка: в начале 2018-го в российской столице за один миллион долларов можно купить 81 квадратный метр люксового жилья. Год назад этот показатель равнялся 77 метрам. Таким образом, за указанный период элитная недвижимость в городе заметно подешевела. При этом Москва опередила в рейтинге Мельбурн, где за миллион долларов можно приобрести 90 квадратных метров дорогого жилья, Мумбаи (92 метра), Стамбул (98 метров), Дубай (138 метров) и Кейптаун (157 квадратных метров).

Ранее сообщалось, что в 2017 году покупатели потратили на приобретение элитных квартир и апартаментов в Москве 75 миллиардов рублей — на 20 процентов больше, чем в 2016-м. Сделки на 45 миллиардов были заключены в дорогих новостройках, 30 миллиардов рублей пришлось на контракты на вторичном рынке жилья.