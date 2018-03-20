Фестиваль «Пасхальный дар» в Москве

Ежегодный городской фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 7 по 15 апреля. Москвичи примут участие в благотворительных акциях и бесплатных мастер-классах на 38 площадках, расположенных в разных частях города.

Центральными площадками празднования станут Манежная и Тверская площади, Тверской бульвар, Новый Арбат, Камергерский и Климентовский переулки и площадь Революции. Особенностью фестиваля станет его благотворительная направленность.

— Все желающие смогут во время «Пасхального дара» пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, узнать все о работе благотворительных фондов, действующих в нашей стране, и присоединиться к ним, — сообщили в оргкомитете фестиваля «Пасхальный дар».

В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля — в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным. Впервые на фестивале можно будет не только людям, но и животным. Так, на Тверском бульваре будут организованы акции помощи питомцам московских приютов.

Кроме того, в выходные дни на Тверской площади устроят традиционные пасхальные благотворительные балы. Большинство городских площадок будут работать с 11:00 до 20:00 с понедельника по четверг и с 11:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье. Сказочные спектакли и арт-мастерская

В рамках фестиваля выступят актеры столичных театров и профессиональных трупп из российских регионов. Спектакли пройдут на Манежной площади, площади Революции, в Камергерском переулке, на Профсоюзной улице и на площади Юности в Зеленограде. Артисты представят пасхальные истории и представления по мотивам сказок «Конек-горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Аленький цветочек», «Волшебник Изумрудного города» и других произведений. Кроме того, на площадки Революции и манежной площади зрители увидят выступления номинантов премии «Золотая маска».

Для юных участников фестиваля на Манежной площадки будет работать арт-мастерская. Здесь можно будет научиться делать собственных пасхальные сувениры, изготавливать украшения и предметы декора. В это время на площади Революции откроется «Мастерская добрых дел», в которой можно будет смастерить подарок и передать его в благотворительный фонд.

Необычная витражная мастерская откроется на Тверской площади. Здесь можно будет создать красочные витражи из цветного стекла и освоить витражное искусство. Рядом расположится «Пасхальная гостиная», где все желающие смогут научиться вышивать и украшать текстильные аксессуары, рисовать на пасхальных яйцах и изготовить пасхальную открытку.

Пасхальные куличи и книжка ярмарка

В Камергерском переулке москвичи приготовят оригинальные пасхальные угощения: кулинары раскроют тайны вкусных постных блюд и научат правильно применять разнообразные специи — имбирь, куркуму, корицу и гвоздику.

Юные москвичи узнают старинные русские рецепты вкусных десертов в кулинарной школе на Профсоюзной, дом 41. Также кулинарные занятия пройдут на Тверской площади — здесь будут готовить пасхальные куличи и марципан. Одновременно гости узнают о московских традициях празднования Пасхи.

В дни фестиваля на Новом Арбате будет организована благотворительная книжная ярмарка, на которой ведущие издательства представят свою продукцию. Часть вырученных денежных средств будет направлена на благотворительные нужды. На площадку можно будет принести собственные книги для пожертвования. Также здесь пройдут встречи с известными писателями современности.

Московские колокола и помощь бездомным животным

Все желающие смогут увидеть показательные выступления московских мастеров игры на биле, звонницы из плоских колоколов — инструменте, созданном в России и не имеющем аналогов в мире. Каждый гость, сделавший пожертвование в пользу фонда, сможет попробовать сыграть на билах и взять урок у профессионала.

Гости этой площадки смогут также рассмотреть знаменитые на весь мир московские колокола — макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский колокола), колокольни Ивана Великого (колокола «Медведь», «Реут», «Корсунский» и «Немчин») и Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой колокол Даниловского монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.

Акции, посвященные помощи бездомным животным, пройдут на Тверском бульваре. Участникам фестиваля расскажут, как правильно заботиться о братьях наших меньших и о том, как выбрать верного друга в приюте. Лекции пройдут у памятника Клименту Тимирязеву . Здесь можно будет приобрести и передать в благотворительные фонды корма для бездомных животных.