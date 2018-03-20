Ещё
Подмосковье снова стало официальным регионом‑партнером фестиваля «Интермузей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подмосковье снова стало официальным регионом‑партнером фестиваля «Интермузей» 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Юбилейный, XX международный фестиваль «Интермузей-2018» пройдет с 31 мая по 3 июня 2018 года в Москве, официальным регионом-партнером фестиваля уже второй раз стало Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
XX международный фестиваль «Интермузей-2018» пройдет с 31 мая по 3 июня 2018 года на ВДНХ в Москве. Он объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль — площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля — познакомиться с ними. Учредитель и организатор — министерство культуры РФ, тема фестиваля — «Музеи и общество».
«Второй год подряд Московская область выбрана официальным регионом-партнером фестиваля «Интермузей». Это дает нам возможность более широко и разнообразно представить возможности государственных и муниципальных музеев Московской области. В рамках фестиваля подмосковные музеи поделятся лучшими практиками, представят проект «Идем в музей», а также примут участие в конкурсной программе», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Она приняла участие в заседании оргкомитета фестиваля, на котором обсудили ход работы по его подготовке, архитектурную концепцию, формирование программы фестиваля и его конкурсную программу.
Программа фестиваля включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников. Для специалистов музейной сферы пройдет более 150 мероприятий профессиональной тематики, в рамках которых обсудят волонтерские и образовательные проекты, вопросы кадровой политики, интерактивные и мультимедийные технологии.
На главной сцене фестиваля «Интермузей» пройдут лекции, дискуссии, творческие встречи, публичные интервью, концерты и спектакли. О своей работе и музейных проектах расскажут режиссеры, художники, коллекционеры. Музеи представят лучшие образовательные программы на детской площадке «Интермузея». Юные гости фестиваля проведут научные эксперименты и исследования, будут творить вместе со взрослыми современными художниками.
РИАМО: последние новости
Директор МВК «Новый Иерусалим»: «Наш музей – локомотив музейной деятельности Подмосковья» В День города москвичи смогут увидеть в «Зарядье» полотна из Третьяковки Около 60 учреждений примут участие в акции «Ночь театров» в Москве в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение