Лучшие лекции выходных

Поговорить с мультипликатором, задать вопрос историку, послушать профессора религиоведения, доктора филологических наук и куратора выставки — mos.ru рассказывает о самых интересных лекциях выходных.

О войнах в Древней Греции

Дата: 23 марта

Возрастные ограничения: 12+

Слушатели познакомятся с фактами и событиями, значимыми для истории Древней Греции, а также их осмыслением и интерпретацией в контексте античной культуры и культуры XX–XXI веков. Поэмы Гомера, «История» Геродота, трагедия Эсхила «Персы» позволят взглянуть на исторические события глазами их современников и сопоставить с восприятием, предлагаемым кинематографом. Доктор филологических наук Тамара Теперик покажет фрагменты из кинофильмов по античной тематике.

Вход — по предварительной регистрации на сайте «Университетских суббот». При себе необходимо иметь паспорт. О взаимоотношениях итальянского языка и культуры

Дата: 24 марта

Время: 12:00–14:00 Место: Московский государственный психолого-педагогический университет (улица Василия Ботылева, дом 31)

Возрастные ограничения: 16+

Язык — это часть, основа и продукт культуры. Для каждой характерно свое восприятие мира. Язык хранит многие слова-понятия, отражающие историю и географию страны, но он не статичен. Преподаватель кафедры «лингводидактика и межкультурные коммуникации» Евгения Литвин расскажет о динамике этого непрерывно изменяющегося механизма, способного к постоянному развитию.

Вход — по предварительной регистрации на сайте «Университетских суббот». При себе необходимо иметь паспорт. Об акварельных красных цветах: встреча с куратором выставки «Аленький цветочек»

Дата: 24 марта

Время: 16:00–18:00 Место: Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева

Возрастные ограничения: 16+

На площадке выставки ботанического рисунка «Аленький цветочек» пройдет встреча с сотрудником Школы акварели Сергея Андрияки — куратором выставки, автором проекта Еленой Винничек.

Экспозиция составлена по мотивам одноименного блокнота-ежедневника, где собраны красные цветы современных художников и иллюстрации из старинных ботанических атласов. Посетители увидят большие акварели Софьи Матвеевой (1904–1986) — художницы Главного ботанического сада Академии наук СССР, где она проработала 25 лет со дня основания. Она создала более тысячи рисунков растений.

Кроме того, здесь можно будет рассмотреть акварельную хризантему и магнолию, которые были выполнены специально для этого проекта художниками, работающими в технике китайской живописи гун-би, а также ботаническую вышивку крестом, расписанные красными цветами шелковые платки, посуду, одежду и многое другое.

Выставка открыта в часы работы библиотеки. Вход свободный. О сатире в русских журналах начала XX века

Дата: 24 марта

Время: 17:00–19:00 Место: Библиотека им. Н. А. Некрасова (конференц-зал)

Возрастные ограничения: 16+

В дореволюционной России сатира занимала почетное место, но особое развитие сатирические сюжеты получили в период Первой мировой войны и революций 1917 года. Противоборство ведущих европейских держав стало неисчерпаемым источником шуток, поводом для горькой иронии в сочетании с сарказмом.

Отечественные журналисты — Аркадий Аверченко , Надежда Тэффи, Николай Ремизов , Владимир Маяковский, Александр Юнгер — взяли на себя ответственность особым образом увековечить события тех лет и общественные настроения. Каждую неделю они вместе с читателем переживали события на полях сражений, ликовали по поводу побед русских армий, высмеивали ошибки противника и возмущались его жестокостью.

Какими средствами пользовались журнальные сатирики в создании образов вражды, как встретили художники революционные февраль и октябрь и последовавший за ними Брестский мир? Историк и автор книги «1914–1918. Великая война и великая революция в русской журнальной сатире» Татьяна Филиппова проанализировала содержание популярных сатирических журналов («Шут», «Будильник», «Стрекоза», «Бич», «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Забияка», «Кривое зеркало», «Пулемет», «Пугач»), а также сатирических разделов массовых иллюстрированных изданий. Она познакомит слушателей с масштабной картиной русской журнальной сатиры периода Серебряного века.

Для участия необходима регистрация. О нескучном изучении русского языка

Дата: 25 марта

Время: 15:00–17:00 Место: Библиотека им. Н. А. Некрасова (конференц-зал)

Возрастные ограничения: 0+

Преподаватель русского языка с 25-летним стажем, автор учебника «Русский язык для старшеклассников и абитуриентов» и учебного пособия «Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ» Людмила Великова вместе с родителями обсудит, как разнообразить уроки русского. Слушатели попробуют решить несколько школьных заданий, которые разработаны по методике автора. Также педагог расскажет, как привить детям любовь к русскому языку и поделится секретами преподавания.

О лирической печали в мультфильмах: встреча с Дмитрием Геллером Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Дата: 25 марта

Время: 19:00–21:00 Место: Еврейский музей и центр толерантности

Возрастные ограничения: 12+

Дмитрий Геллер — один из лидеров нового режиссерского поколения российской анимации. Его дебют — ностальгический фильм «Привет из Кисловодска» — взял Гран-при на Открытом российском фестивале анимационного кино, где показывают практически все фильмы, снятые за год в России. С тех пор и этот фильм, и следующие картины режиссера получают самые престижные награды по всему миру.

В работах Геллера никогда не бывает четкой сюжетной истории, которую можно пересказать. Он работает с памятью, ассоциациями и снами. Атмосфера его картин полна то лирической печали, как в «Привете из Кисловодска » с разлукой и ушедшей любовью, то мечтательного умиротворения, как в «Маленькой ночной симфонии», где оставшийся дома в одиночестве кот следит за тем, как оживает волшебный театр. Некоторые из его фильмов напоминают страшные сны — например, посвященное Бунюэлю «Признание в любви», где открываются сны и фантазии мальчика, случайно увидевшего фильм «Скромное обаяние буржуазии».

Для участия необходимо зарегистрироваться. О влиянии главного каббалистического сочинения на современную культуру

Дата: 25 марта

Время: 19:00–21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей»

Возрастные ограничения: 16+

Лекция профессора религиоведения Боаза Хусса посвящена главному каббалистическому сочинению — книге Зоар. Участники рассмотрят эволюцию восприятия книги в разные периоды — от ее появления в XIII веке и до наших дней.

Особое внимание Боаз уделит композиции и формированию зоарического канона, изменению статуса и сакрализации текста, влиянию Зоара на еврейский закон и ритуал, а также критике сочинения и его влиянию на современную культуру.

После лекции гостей ждет концерт ансамбля импровизационной музыки Goat’s Notes, вдохновленного традиционной рецитацией фрагментов книги Зоар в разных еврейских общинах мира.

Боаз Хусс — профессор религиоведения Университета имени Бен-Гуриона. Защитил докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме , закончил программу для постдокторантов в Йельском университете и стажировку в Гарварде . Многочисленные научные статьи и монографии Боаза Хусса посвящены исследованию каббалы, западноевропейских эзотеризма и оккультизма, а также культуры New Age.

Goat’s Notes — московский коллектив, в котором собрались музыканты разных направлений. Ансамбль сформирован двумя любителями спонтанного музицирования — пианистом Григорием Сандомирским и контрабасистом Владимиром Кудрявцевым

Вход бесплатный. Необходима регистрация. Информацию можно получить на сайте музея.