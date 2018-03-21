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Лучшие лекции выходных
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Лучшие лекции выходных 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Поговорить с мультипликатором, задать вопрос историку, послушать профессора религиоведения, доктора филологических наук и куратора выставки — mos.ru рассказывает о самых интересных лекциях выходных.

О войнах в Древней Греции

Дата: 23 марта
Время: 15:00–16:30  Место: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (улица Ленинские горы, дом 1, строение 51, первый гуманитарный корпус, филологический факультет МГУ, аудитория П-9)
Возрастные ограничения: 12+
Слушатели познакомятся с фактами и событиями, значимыми для истории Древней Греции, а также их осмыслением и интерпретацией в контексте античной культуры и культуры XX–XXI веков. Поэмы Гомера, «История» Геродота, трагедия Эсхила «Персы» позволят взглянуть на исторические события глазами их современников и сопоставить с восприятием, предлагаемым кинематографом. Доктор филологических наук Тамара Теперик покажет фрагменты из кинофильмов по античной тематике.
Вход — по предварительной регистрации на сайте «Университетских суббот». При себе необходимо иметь паспорт.

О взаимоотношениях итальянского языка и культуры

Дата: 24 марта
Время: 12:00–14:00  Место: Московский государственный психолого-педагогический университет (улица Василия Ботылева, дом 31)
Возрастные ограничения: 16+
Язык — это часть, основа и продукт культуры. Для каждой характерно свое восприятие мира. Язык хранит многие слова-понятия, отражающие историю и географию страны, но он не статичен. Преподаватель кафедры «лингводидактика и межкультурные коммуникации» Евгения Литвин расскажет о динамике этого непрерывно изменяющегося механизма, способного к постоянному развитию.
Вход — по предварительной регистрации на сайте «Университетских суббот». При себе необходимо иметь паспорт.

Об акварельных красных цветах: встреча с куратором выставки «Аленький цветочек»

Дата: 24 марта
Время: 16:00–18:00  Место: Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева
Возрастные ограничения: 16+
На площадке выставки ботанического рисунка «Аленький цветочек» пройдет встреча с сотрудником Школы акварели Сергея Андрияки — куратором выставки, автором проекта Еленой Винничек.
Экспозиция составлена по мотивам одноименного блокнота-ежедневника, где собраны красные цветы современных художников и иллюстрации из старинных ботанических атласов. Посетители увидят большие акварели Софьи Матвеевой (1904–1986) — художницы Главного ботанического сада Академии наук СССР, где она проработала 25 лет со дня основания. Она создала более тысячи рисунков растений.
Кроме того, здесь можно будет рассмотреть акварельную хризантему и магнолию, которые были выполнены специально для этого проекта художниками, работающими в технике китайской живописи гун-би, а также ботаническую вышивку крестом, расписанные красными цветами шелковые платки, посуду, одежду и многое другое.
Выставка открыта в часы работы библиотеки. Вход свободный.

О сатире в русских журналах начала XX века

Дата: 24 марта
Время: 17:00–19:00  Место: Библиотека им. Н. А. Некрасова (конференц-зал)
Возрастные ограничения: 16+
В дореволюционной России сатира занимала почетное место, но особое развитие сатирические сюжеты получили в период Первой мировой войны и революций 1917 года. Противоборство ведущих европейских держав стало неисчерпаемым источником шуток, поводом для горькой иронии в сочетании с сарказмом.
Отечественные журналисты — Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Николай Ремизов, Владимир Маяковский, Александр Юнгер — взяли на себя ответственность особым образом увековечить события тех лет и общественные настроения. Каждую неделю они вместе с читателем переживали события на полях сражений, ликовали по поводу побед русских армий, высмеивали ошибки противника и возмущались его жестокостью.
Какими средствами пользовались журнальные сатирики в создании образов вражды, как встретили художники революционные февраль и октябрь и последовавший за ними Брестский мир? Историк и автор книги «1914–1918. Великая война и великая революция в русской журнальной сатире» Татьяна Филиппова проанализировала содержание популярных сатирических журналов («Шут», «Будильник», «Стрекоза», «Бич», «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Забияка», «Кривое зеркало», «Пулемет», «Пугач»), а также сатирических разделов массовых иллюстрированных изданий. Она познакомит слушателей с масштабной картиной русской журнальной сатиры периода Серебряного века.
Для участия необходима регистрация.

О нескучном изучении русского языка

Дата: 25 марта
Время: 15:00–17:00  Место: Библиотека им. Н. А. Некрасова (конференц-зал)
Возрастные ограничения: 0+
Преподаватель русского языка с 25-летним стажем, автор учебника «Русский язык для старшеклассников и абитуриентов» и учебного пособия «Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ» Людмила Великова вместе с родителями обсудит, как разнообразить уроки русского. Слушатели попробуют решить несколько школьных заданий, которые разработаны по методике автора. Также педагог расскажет, как привить детям любовь к русскому языку и поделится секретами преподавания.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

О лирической печали в мультфильмах: встреча с Дмитрием Геллером

Дата: 25 марта
Время: 19:00–21:00  Место: Еврейский музей и центр толерантности
Возрастные ограничения: 12+
Дмитрий Геллер — один из лидеров нового режиссерского поколения российской анимации. Его дебют — ностальгический фильм «Привет из Кисловодска» — взял Гран-при на Открытом российском фестивале анимационного кино, где показывают практически все фильмы, снятые за год в России. С тех пор и этот фильм, и следующие картины режиссера получают самые престижные награды по всему миру.
В работах Геллера никогда не бывает четкой сюжетной истории, которую можно пересказать. Он работает с памятью, ассоциациями и снами. Атмосфера его картин полна то лирической печали, как в «Привете из Кисловодска» с разлукой и ушедшей любовью, то мечтательного умиротворения, как в «Маленькой ночной симфонии», где оставшийся дома в одиночестве кот следит за тем, как оживает волшебный театр. Некоторые из его фильмов напоминают страшные сны — например, посвященное Бунюэлю «Признание в любви», где открываются сны и фантазии мальчика, случайно увидевшего фильм «Скромное обаяние буржуазии».
Для участия необходимо зарегистрироваться.

О влиянии главного каббалистического сочинения на современную культуру

Дата: 25 марта
Время: 19:00–21:00  Место: «Мультимедиа-арт-музей»
Возрастные ограничения: 16+
Лекция профессора религиоведения Боаза Хусса посвящена главному каббалистическому сочинению — книге Зоар. Участники рассмотрят эволюцию восприятия книги в разные периоды — от ее появления в XIII веке и до наших дней.
Особое внимание Боаз уделит композиции и формированию зоарического канона, изменению статуса и сакрализации текста, влиянию Зоара на еврейский закон и ритуал, а также критике сочинения и его влиянию на современную культуру.
После лекции гостей ждет концерт ансамбля импровизационной музыки Goat’s Notes, вдохновленного традиционной рецитацией фрагментов книги Зоар в разных еврейских общинах мира.
Боаз Хусс — профессор религиоведения Университета имени Бен-Гуриона. Защитил докторскую диссертацию в Еврейском университете в Иерусалиме, закончил программу для постдокторантов в Йельском университете и стажировку в Гарварде. Многочисленные научные статьи и монографии Боаза Хусса посвящены исследованию каббалы, западноевропейских эзотеризма и оккультизма, а также культуры New Age.
Goat’s Notes — московский коллектив, в котором собрались музыканты разных направлений. Ансамбль сформирован двумя любителями спонтанного музицирования — пианистом Григорием Сандомирским и контрабасистом Владимиром Кудрявцевым.
Вход бесплатный. Необходима регистрация. Информацию можно получить на сайте музея.
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