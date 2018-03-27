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В Казани к 150-летию Горького возложат цветы к памятнику писателя
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В Казани к 150-летию Горького возложат цветы к памятнику писателя 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
Праздничные мероприятия, посвященные Максиму Горькому, пройдут в Казани.
В 12.00 состоится возложение цветов к памятнику писателя. Затем в музее Горького начнутся экскурсии, а также показы автобиографических фильмов и экранизаций его произведений.
В 14.00 на центральном крыльце музея состоится литературная программа «Буревестник. Перезагрузка». Поэты прочтут поэтические строки, посвященные «буревестнику», отрывки из его произведений.
В 16.00 начнется торжественный вечер в музее — «Горький среди нас».
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