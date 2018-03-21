В Москве откроют пункты проката самокатов

Резидент "Сколково" — компания "Самокат Шеринг" — до конца мая откроет пункты по прокату самокатов для жителей Москвы и болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщил в рамках всероссийского стартап-проекта Open Innovations Startup Tour в Калининграде основатель и генеральный директор компании Василий Быков

"Первые станции проката к чемпионату будут открыты в районе Якиманки, а также станций метро "Парк Культуры" и "Октябрьская". Выбор этих мест обусловлен тем, что там расположена обширная парковая зона, а новые пользователи самокатов пробуют новые транспортные возможности в выходные, когда идут отдыхать", — — сказал Быков, слова которого цитирует пресс-служба Фонда "Сколково".

Будут открыты порядка 20 станций проката, в которых разместятся около 200 самокатов. Стоимость проката составит от 60 до 90 рублей в час.