Уикенд в Петербурге с 22 по 25 марта

21-20 марта-апреля Выставки Борис Гребенщикова и Шона Скалли, рэп-фестиваль с участием Pharaon и Хаски, концерт LP и спектакль Андрея Кончаловского в БДТ, а также последний шанс увидеть картины Модильяни и Сутина — как весело провести эти выходные в городе.

Юсуповский дворец Выставка Бориса Гребенщикова «БГ-явления»

Со среды в Юсуповском дворце открывается экспозиция работ Бориса Гребенщикова «БГ-явления». На выставке покажут 16 полотен, выполненных в технике станковой живописи маслом на холсте. Она стала отчасти ретроспективой — картины были написаны лидером «Аквариума» в период с конца 1980-х по 2017 год. 21-9 марта-мая

Мраморный дворец Выставка Шона Скалли

21 марта в Русском музее открывается персональная выставка «Лицом на Восток» абстракциониста Шона Скалли. В экспозиции — 25 живописных работ, акварелей, композиций, выполненных в смешанной технике, а также пастелей. с 22 марта Фильм «Тихоокеанский рубеж-2» / Pacific Rim Uprising

Фильм «Тебя никогда здесь не было» / You Were Never Really Here Сиквел картины Гильермо дель Торо снял Стивен С. ДеНайт , прежде занимавшийся сериалами. Спустя десять лет после того, как удалось остановить вторжение гигантских монстров, некие силы вновь вызывают кайдзю. Отстаивать право на Землю будет новое поколение.

Фильм «Гонка века» / The Mercy Каннский триумфатор (приз за лучшую мужскую роль и лучший сценарий), который критики уже окрестили «таксистом 21 века», наконец-то выходит в российский прокат. Экс-агент ФБР Джо ( Хоакин Феникс ) должен вернуть несовершеннолетнюю дочь сенатора, которую похитили и передали в бордель.

Фильм «Кролик Питер» / Peter Rabbit Оскароносный режиссер франшизы «Уоллес и Громит» Ник Парк снял мультфильм про каменный век, в котором нравы не особенно отличаются от наших. В оригинале героев картины озвучивают Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн.

Предназначенная для всех англофилов экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрикс Поттер о крольчонке Питере, который ведет войну с новым фермером, категорически не любящим грызунов. 19:00

«Квартира» Дискуссия «Горизонтальный город»

В проекте «Квартира» на Мойке, 40 пройдет беседа о равном доступе к городу — какие физические и психологические барьеры существуют и возможно ли равенство социальных групп.

В дискуссии примет участие урбанист Александра Ненько, а модерировать разговор будет театровед Александра Дунаева. Вход свободный, по предварительной регистрации. 20:30

Эрарта Спектакль «Неизвестный друг»

20:00 В четверг актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская представят в Эрарте постановку по мотивам рассказ Бунина «Неизвестный друг». В спектакле прозвучит музыка Чайковского, Рахманинова и Дебюсси.

«Аврора» Концерт Kadebostany

В четверг в «Авроре» выступит швейцарская группа Kadebostany. Авторы хита «Castle in the Snow» представит свой пятый альбом Monumental. Музыканты называют себя республикой Кадебостан, у которой даже есть свой флаг. Два года назад вокалисткой бэнда стала русская девушка Кристина Яковлева. 22-4 марта-апреля

ЦВЗ «Манеж» Инклюзивная выставка «Прикосновение»

23-24 марта В ЦВЗ «Манеж» в пятницу открывается инклюзивная выставка, экспонаты которой можно и нужно трогать. Ее доминантой будут скульптуры художника Вадима Сидура , который одним из первых в советском искусстве обратился к теме людей с инвалидностью. В диалог с его работами вступят арт-объекты других ленинградских и петербургских авторов — от Льва Сморгона до Павла Игнатьева и Роберта Лотоша. В пятницу же в 18:30 в рамках выставки покажут фильм «Антон тут рядом» Любови Аркус . Вход на сеанс бесплатный по предварительной регистрации.

«Балтийский дом» Спектакль «Театральный роман»

20:30

Эрарта Сет DJ Krush

Токийская легенда DJ Krush приедет в пятницу в Петербург с презентацией альбома „Kiseki“, посвященного японскому рэпу. Концерт в Эрарте даст старт европейскому туру диджея. 20:00

»Космонавт» Концерт Billy's Band

24-1 марта-апреля Фестиваль для школьников В пятницу в «Космонавте» выступит одна из самых петербургских групп — Billy's Band. Коллектив Билли Новика сыграет специальную программу «Авитаминоз» — посвященную затянувшейся зиме и борьбе с ее последствиями.

В Петербурге 24 марта стартует II Межмузейно-вузовский фестиваль для школьников (в честь начала весенних каникул, конечно). На нем дети смогут, например, посетить ювелирный мастер-класс, послушать лекцию по криминалистке, побывать в музеях академии Штиглица, Политеха, Горного университета и многих других. Всего участвуют более 30 площадок. Фестиваль продлится до 1 апреля. Подробная информация здесь. 24-25 марта

19:00

БДТ Спектакль «Эдип в Колоне»

В авторской редакции Андрея Кончаловского трагедия Софокла ужалось до эпилога в Колоне, близ афинских ворот, Эдипа, убийцу своего отца и невольного мужа матери, скитающегося с дочерью-сестрой уже поджидает смерть. В роли Антигоны — Юлия Высоцкаяю 24 марта

19:00

«Юбилейный» Рэп-фестиваль «Маятник Фуко»

В субботу в «Юбилейном» пройдет российский фестиваль нового рэпа. Мероприятие соберет 15 скандально известных рэперов, у которых миллионы просмотров на Youtube и солд-ауты на сольных концертах по всей России. Среди участников — PHARAOH, Big Russian Boss, ATL, Хаски, Слава КПСС , Mnogoznaal, Мальбэк и Сюзанна и многие другие.

20:00

«A2» Концерт LP

Унаследовавшая образный язык Боба Дилана и эксцентричность Дженис Джопли, Лаура Перголицци вновь приедет в Петербург, чтобы спеть на бис свой хит Lost on You.

20:30 Акция «Час Земли»

В субботу по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли», во время которой в городах планеты на час отключают свет. В Петербурге в рамках акции отключат подсветку главных достопримечательностей города. В список вошли здания на Дворцовой площади, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, а также Смольный собор и Большеохтинский мост. Блэкаут начентся в 20:30. ЦИ «Невский 8» Барахолка fashion-уик-енд

В субботу и воскресенье благотворительный проект пройдет в седьмой раз. Два дня в ЦИ «Невский 8» профессиональные стилисты будут помогать собирать луки, а дизайнеры проведут мастер— классы и лекции. Все собранные средства направляются на программу помощи благотворительной организации «Перспективы» . Вход свободный.

23:55

«Mosaique» Вечеринка Salon Zur Wilden Renate

В субботу в «Mosaique» пройдет шоукейс берлинского клуба «Salon — Zur wilden Renate», который в этом году отпразднует 10 лет своего существования. Гостями мероприятия станут резиденты клуба Sebastian Voigt и Johannes Albert, выступавшие там москвичи Dimitri Veimar и Andrei Oid, куратор фестиваля «Форма — Smagin, а также Moralez, Zakharov, Sames, Boseg и Ershov. 23:55

»Клуб» Вечеринка «Грань»

В субботу в «Клубе» начнется серия вечеринок «Грань» Насти Реигель, посвященных техно во всех его проявлениях, а также идеям внутренней свободы и равенства. Первым гостем станет CEM, представитель берлинского андерграунда и основатель серии вечеринок Herrensauna. 23:55

«Stackenschneider» Вечеринка «Departure»

В «Stackenschneider» в субботу выступит Паскаль Штюрмер (ака Pascal), восходящая звезда из Германии. Несмотря на юный возраст, он крепко обосновался на электронной сцене. В 2017 году его трек Owt For Nowt попал на пластинку лейбла Timeless. На подходе и второй релиз, который будет отпечатан на британском импринте Spinning Plates. Локальная поддержка от Ukusila, Koksharov и Helfen. 15:40

Встреча с Александром Цыпкиным «Пальма»

Известный публицист и пиарщик Александр Цыпкин 25 марта выступит в особняке «Пальма». Он станет гостем мотивационного проекта «Lifehack, или Вход по приглашениям». Его лекция в формате TED Talks будет посвящена тому, почему выживают только эгоисты. Участие в проекте бесплатное. Количество участников ограничено. Обязательная регистрация. 25 марта

20:00

Лекция Юрия Норштейна Эрарта

Мультипликатор, автор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн прочтет в воскресенье лекцию в Эрарте. Ее темой станет «Анимация и дети». У мастер-класса будет мультимедийное сопровождение — Юрий Борисович покажет на большом экране свои материалы. Также в этот день в книжном магазине музея будут продаваться книги Норштейна «Снег на траве» и «Лиса и заяц». По окончании лекции пройдет автограф-сессия.

20:00

«Космонавт» Концерт Нейромонаха Феофана

Проект «Нейромонах Феофан», ловко миксующий древнерусские мотивы и drum&bass, представит в Петербурге программу «Сияние драма». Музыканты приготовили обновленный сет-лист и мощные световые инсталляции. до 25 марта

Музей Фаберже Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»

до 26 марта Выставка «Народное искусство Нижегородского края» В Музей Фаберже заканчивает выставка полотен Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Если вы их еще не видели — последний шанс есть в это воскресенье. Подробнее об уникальном собрании можно узнать здесь.

В Русском музее проходит заканчивается экспозиция золотого шитья, старообрядческих костюмов, гигантских резных фронтонов и керамики из Нижегородского края. Почему ее непременно стоит увидеть, читайте в нашем гиде.