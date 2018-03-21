Уикенд в Петербурге с 22 по 25 марта 

Выставки Борис Гребенщикова и Шона Скалли, рэп-фестиваль с участием Pharaon и Хаски, концерт LP и спектакль Андрея Кончаловского в БДТ, а также последний шанс увидеть картины Модильяни и Сутина — как весело провести эти выходные в городе.
21-20 марта-апреля
Юсуповский дворец
Выставка Бориса Гребенщикова «БГ-явления»
Со среды в Юсуповском дворце открывается экспозиция работ Бориса Гребенщикова «БГ-явления». На выставке покажут 16 полотен, выполненных в технике станковой живописи маслом на холсте. Она стала отчасти ретроспективой — картины были написаны лидером «Аквариума» в период с конца 1980-х по 2017 год.
21-9 марта-мая
Мраморный дворец
Выставка Шона Скалли
21 марта в Русском музее открывается персональная выставка «Лицом на Восток» абстракциониста Шона Скалли. В экспозиции — 25 живописных работ, акварелей, композиций, выполненных в смешанной технике, а также пастелей.
с 22 марта
Фильм «Тихоокеанский рубеж-2» / Pacific Rim Uprising
Сиквел картины Гильермо дель Торо снял Стивен С. ДеНайт, прежде занимавшийся сериалами. Спустя десять лет после того, как удалось остановить вторжение гигантских монстров, некие силы вновь вызывают кайдзю. Отстаивать право на Землю будет новое поколение.
Фильм «Тебя никогда здесь не было» / You Were Never Really Here
Каннский триумфатор (приз за лучшую мужскую роль и лучший сценарий), который критики уже окрестили «таксистом 21 века», наконец-то выходит в российский прокат. Экс-агент ФБР Джо (Хоакин Феникс) должен вернуть несовершеннолетнюю дочь сенатора, которую похитили и передали в бордель.
Фильм «Гонка века» / The Mercy
Трогательный байопик от автора «Вселенной Стивена Хокинга» Джеймса Марша с Колином Фертом и Рэйчел Вайс. Яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст заложил все свое состояние, чтобы совершить в одиночку кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что задумал авантюру и вряд ли сможет когда-нибудь вернуться.
Фильм «Дикие предки» / Early Man
Оскароносный режиссер франшизы «Уоллес и Громит» Ник Парк снял мультфильм про каменный век, в котором нравы не особенно отличаются от наших. В оригинале героев картины озвучивают Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн.
Фильм «Кролик Питер» / Peter Rabbit
Предназначенная для всех англофилов экранизация знаменитой книги детской писательницы Беатрикс Поттер о крольчонке Питере, который ведет войну с новым фермером, категорически не любящим грызунов. 19:00
«Квартира»
Дискуссия «Горизонтальный город»
В проекте «Квартира» на Мойке, 40 пройдет беседа о равном доступе к городу — какие физические и психологические барьеры существуют и возможно ли равенство социальных групп.
В дискуссии примет участие урбанист Александра Ненько, а модерировать разговор будет театровед Александра Дунаева. Вход свободный, по предварительной регистрации. 20:30
Эрарта
Спектакль «Неизвестный друг»
В четверг актриса Ксения Раппопорт и пианистка Полина Осетинская представят в Эрарте постановку по мотивам рассказ Бунина «Неизвестный друг». В спектакле прозвучит музыка Чайковского, Рахманинова и Дебюсси. 20:00
«Аврора»
Концерт Kadebostany
В четверг в «Авроре» выступит швейцарская группа Kadebostany. Авторы хита «Castle in the Snow» представит свой пятый альбом Monumental. Музыканты называют себя республикой Кадебостан, у которой даже есть свой флаг. Два года назад вокалисткой бэнда стала русская девушка Кристина Яковлева.
22-4 марта-апреля
ЦВЗ «Манеж»
Инклюзивная выставка «Прикосновение»
В ЦВЗ «Манеж» в пятницу открывается инклюзивная выставка, экспонаты которой можно и нужно трогать. Ее доминантой будут скульптуры художника Вадима Сидура, который одним из первых в советском искусстве обратился к теме людей с инвалидностью. В диалог с его работами вступят арт-объекты других ленинградских и петербургских авторов — от Льва Сморгона до Павла Игнатьева и Роберта Лотоша. В пятницу же в 18:30 в рамках выставки покажут фильм «Антон тут рядом» Любови Аркус. Вход на сеанс бесплатный по предварительной регистрации.
23-24 марта
«Балтийский дом»
Спектакль «Театральный роман»
В «Балтийском доме» — премьера спектакля Леонида Алимова по «Театральному роману». Постановка станет последней в булгаковский трилогии театра-фестиваля — в его репертуаре идут «Мастер и Маргарита» и «Зойкина квартира. Ключевые роли исполнят Константин Анисимов, Анатолий Дубанов, Михаил Брискин, Арсений Воробьев, Андрей Родимов.
23 марта
20:30
Эрарта
Сет DJ Krush
Токийская легенда DJ Krush приедет в пятницу в Петербург с презентацией альбома „Kiseki“, посвященного японскому рэпу. Концерт в Эрарте даст старт европейскому туру диджея. 20:00
»Космонавт»
Концерт Billy's Band
В пятницу в «Космонавте» выступит одна из самых петербургских групп — Billy's Band. Коллектив Билли Новика сыграет специальную программу «Авитаминоз» — посвященную затянувшейся зиме и борьбе с ее последствиями.
24-1 марта-апреля
Фестиваль для школьников
В Петербурге 24 марта стартует II Межмузейно-вузовский фестиваль для школьников (в честь начала весенних каникул, конечно). На нем дети смогут, например, посетить ювелирный мастер-класс, послушать лекцию по криминалистке, побывать в музеях академии Штиглица, Политеха, Горного университета и многих других. Всего участвуют более 30 площадок. Фестиваль продлится до 1 апреля. Подробная информация здесь.
24-25 марта
19:00
БДТ
Спектакль «Эдип в Колоне»
В авторской редакции Андрея Кончаловского трагедия Софокла ужалось до эпилога в Колоне, близ афинских ворот, Эдипа, убийцу своего отца и невольного мужа матери, скитающегося с дочерью-сестрой уже поджидает смерть. В роли Антигоны — Юлия Высоцкаяю
24 марта
19:00
«Юбилейный»
Рэп-фестиваль «Маятник Фуко»
В субботу в «Юбилейном» пройдет российский фестиваль нового рэпа. Мероприятие соберет 15 скандально известных рэперов, у которых миллионы просмотров на Youtube и солд-ауты на сольных концертах по всей России. Среди участников — PHARAOH, Big Russian Boss, ATL, Хаски, Слава КПСС, Mnogoznaal, Мальбэк и Сюзанна и многие другие.
20:00
«A2»
Концерт LP
Унаследовавшая образный язык Боба Дилана и эксцентричность Дженис Джопли, Лаура Перголицци вновь приедет в Петербург, чтобы спеть на бис свой хит Lost on You.
20:30
Акция «Час Земли»
В субботу по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли», во время которой в городах планеты на час отключают свет. В Петербурге в рамках акции отключат подсветку главных достопримечательностей города. В список вошли здания на Дворцовой площади, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, а также Смольный собор и Большеохтинский мост. Блэкаут начентся в 20:30. ЦИ «Невский 8»
Барахолка fashion-уик-енд
В субботу и воскресенье благотворительный проект пройдет в седьмой раз. Два дня в ЦИ «Невский 8» профессиональные стилисты будут помогать собирать луки, а дизайнеры проведут мастер— классы и лекции. Все собранные средства направляются на программу помощи благотворительной организации «Перспективы». Вход свободный.
23:55
«Mosaique»
Вечеринка Salon Zur Wilden Renate
В субботу в «Mosaique» пройдет шоукейс берлинского клуба «Salon — Zur wilden Renate», который в этом году отпразднует 10 лет своего существования. Гостями мероприятия станут резиденты клуба Sebastian Voigt и Johannes Albert, выступавшие там москвичи Dimitri Veimar и Andrei Oid, куратор фестиваля «Форма — Smagin, а также Moralez, Zakharov, Sames, Boseg и Ershov. 23:55
»Клуб»
Вечеринка «Грань»
В субботу в «Клубе» начнется серия вечеринок «Грань» Насти Реигель, посвященных техно во всех его проявлениях, а также идеям внутренней свободы и равенства. Первым гостем станет CEM, представитель берлинского андерграунда и основатель серии вечеринок Herrensauna. 23:55
«Stackenschneider»
Вечеринка «Departure»
В «Stackenschneider» в субботу выступит Паскаль Штюрмер (ака Pascal), восходящая звезда из Германии. Несмотря на юный возраст, он крепко обосновался на электронной сцене. В 2017 году его трек Owt For Nowt попал на пластинку лейбла Timeless. На подходе и второй релиз, который будет отпечатан на британском импринте Spinning Plates. Локальная поддержка от Ukusila, Koksharov и Helfen. 15:40
«Пальма»
Встреча с Александром Цыпкиным
Известный публицист и пиарщик Александр Цыпкин 25 марта выступит в особняке «Пальма». Он станет гостем мотивационного проекта «Lifehack, или Вход по приглашениям». Его лекция в формате TED Talks будет посвящена тому, почему выживают только эгоисты. Участие в проекте бесплатное. Количество участников ограничено. Обязательная регистрация.
25 марта
20:00
Эрарта
Лекция Юрия Норштейна
Мультипликатор, автор «Ежика в тумане» Юрий Норштейн прочтет в воскресенье лекцию в Эрарте. Ее темой станет «Анимация и дети». У мастер-класса будет мультимедийное сопровождение — Юрий Борисович покажет на большом экране свои материалы. Также в этот день в книжном магазине музея будут продаваться книги Норштейна «Снег на траве» и «Лиса и заяц». По окончании лекции пройдет автограф-сессия.
20:00
«Космонавт»
Концерт Нейромонаха Феофана
Проект «Нейромонах Феофан», ловко миксующий древнерусские мотивы и drum&bass, представит в Петербурге программу «Сияние драма». Музыканты приготовили обновленный сет-лист и мощные световые инсталляции.
до 25 марта
Музей Фаберже
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
В Музей Фаберже заканчивает выставка полотен Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Если вы их еще не видели — последний шанс есть в это воскресенье. Подробнее об уникальном собрании можно узнать здесь.
до 26 марта
Выставка «Народное искусство Нижегородского края»
В Русском музее проходит заканчивается экспозиция золотого шитья, старообрядческих костюмов, гигантских резных фронтонов и керамики из Нижегородского края. Почему ее непременно стоит увидеть, читайте в нашем гиде.