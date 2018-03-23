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Автобус с детьми, направлявшийся на экскурсию в Петербург, перевернулся на трассе
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Автобус с детьми, направлявшийся на экскурсию в Петербург, перевернулся на трассе 

Ivyborg.ru 58 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
По словам очевидцев, серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто случилось в Стругокрасненском районе под Псковом в 200 км от Петербурга.
По предварительным данным, отечественная легковушка попыталась обогнать автобус, однако водитель не справился с управлением и «подрезал» его. В результате автобус, в котором находились дети, оказался в кювете, перевернувшись. Водитель легковушки оказался зажат в салоне.
Как рассказали ivbg.ru очевидцы произошедшего, пострадавшим оказывают необходимую помощь, на место прибыли машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Авария произошла рано утром 23 марта. В салоне автобуса в момент столкновения находились около 9 детей, которых везли на экскурсию из Гродно в Петербург.
Другие пассажиры автобуса получили травмы средней степени тяжести. Есть несколько человек с тяжелыми травмами. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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