Ещё
В ДТП с туристическим автобусом из Белоруссии пострадали более 20 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП с туристическим автобусом из Белоруссии пострадали более 20 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Туристический автобус, который следовал в Петербург, попал в ДТП в Псковской области, сообщает информагентство Nation News.
Пострадали 23 человека, из них десять детей.
Четверых детей госпитализировали, шесть юных пассажиров автобуса осматривают медики в одной из псковских больниц.
Среди пострадавших 1 человек из легковушки, с которой автобус столкнулся. По предварительным данным, это автомобиль «Жигули». Автобус из Белоруссии ехал в Петербург на экскурсию.
В посольстве Белоруссии заявили, что держат на контроле ситуацию с ДТП. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Газета.Ru: последние новости
Дмитрий Борисов рассказал об ответственности за судьбы героев шоу Прокуратура начала проверку из-за отравлений свалочным газом в Подмосковье Назван временно исполняющий обязанности директора МХТ имени Чехова
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего75
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение