В ДТП с туристическим автобусом из Белоруссии пострадали более 20 человек

Туристический автобус, который следовал в Петербург, попал в ДТП в Псковской области, сообщает информагентство Nation News.

Пострадали 23 человека, из них десять детей.

Четверых детей госпитализировали, шесть юных пассажиров автобуса осматривают медики в одной из псковских больниц.

Среди пострадавших 1 человек из легковушки, с которой автобус столкнулся. По предварительным данным, это автомобиль «Жигули». Автобус из Белоруссии ехал в Петербург на экскурсию.

В посольстве Белоруссии заявили, что держат на контроле ситуацию с ДТП. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.