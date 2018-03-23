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Планы на выходные 24-25 марта
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Планы на выходные 24-25 марта 

Peopletalk 45 минут назад
Фото: peopletalk.ru
В Москву наконец-то пришла (какая-никакая) весна, а это значит, что больше нет оправданий посиделкам у телевизора по выходным. Мы знаем, куда идти в субботу и воскресенье, и тебе расскажем.

«Сплин» в Stadium Live

Уже сегодня в 20:00 группа «Сплин» даст концерт в клубе Stadium Live. Программа называется «Тепло родного дома», а вот подробности ее держатся в секрете. Но, говорят, сейчас Александр Васильев и сотоварищи записывают новый альбом, так что, вероятно, нас ждет свежий материал.
Адрес: Ленинградский пр., д. 80, стр. 17.
Цена: 3000 р.

Выставка «Сны об Армении»

Любимый фотограф Vogue, GQ и Tatler Илья Вартанян пять лет путешествовал по своей исторической родине — солнечной и гостеприимной Армении — и пытался запечатлеть одну из древнейших цивилизаций мира в необычном свете. И теперь он наконец-то открывает выставку «Сны об Армении». Она стартует в «Мультимедиа Арт Музее» 25 марта и продлится ровно месяц, до 25 апреля.
Адрес: ул. Остоженка, 16.
Цена: до 500 р.

LP в «Крокусе»

Американская певица Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP (да-да, та самая, которая поет Lost On You), приехала в Россию со своей сольной программой. Всем любителям необычного голоса этой девушки идти обязательно.
Адрес: 66-й км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо»
Цена: от 1500 р.

Выставка приютских животных «Домой!»

24 марта в ЦТИ «Фабрика» тебя будут ждать полсотни щенков и собак, а 25 марта — около 70 котят и кошек. Может, там ты наконец найдешь себе верного друга? Проект «Домой!» организовали Международный фонд помощи «Дарящие надежду» и бренд кормов для домашних животных Purina.
Адрес: Переведеновский пер., д. 18  Цена: бесплатно.

«Каспийский груз»

Рэп-группа «Каспийский груз» представит поклонникам новый альбом «Саундтрек (к так и не снятому фильму)» и сыграет лучшие треки с предыдущих пластинок. Весъ и Брутто, участники коллектива, обещают большую насыщенную двухчасовую программу.
Адрес: Ленинградский просп., 80, стр. 17  Цена: от 1200 р.
Peopletalk: последние новости
Участница «Холостяка» представит родной город в конкурсе «Мисс Россия-2018» Топ-20 сериалов, которые ты должен посмотреть, чтобы быть в теме Мэрилин Мэнсон госпитализирован после концерта в Нью-Йорке. На него упала декорация!
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