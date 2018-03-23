Из Сертолово в Петербург можно будет доехать на электричке за 48 рублей

Главы Петербурга и Ленобласти обратились к РЖД Дмитрию Медведеву за помощью в реализации проекта запуска электрички между населённым пунктом на границе региона и Северной столицы и самим мегаполисом.

Власти Петербурга и Ленобласти хотят запустить ещё одну скоростную электричку, которая будет следовать от Финляндского вокзала до Сертолово. Ориентировочная стоимость воплощения такой идеи оценивают в 4,5 млрд рублей. Этот проект должен частично заменить куда более дорогую линию легкорельсового трамвая, от которой власти отказались.

Выбор подвижного состава, который будет возить пассажиров, будет выбран после утверждения проекта и его финансирования. Участок дороги между Сертолово и Петербургом временно неэлектрифицирован.

Если проект начнут реализовывать, Дрозденко и Полтавченко пообещали всестороннюю поддержку. Приблизительное время следования от Петербурга до Сертолово составит около 38 минут, стоимость проезда при этом не превысит 48 рублей.