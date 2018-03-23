Ещё
Из Сертолово в Петербург можно будет доехать на электричке за 48 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из Сертолово в Петербург можно будет доехать на электричке за 48 рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
Главы Петербурга и Ленобласти обратились к РЖД и Дмитрию Медведеву за помощью в реализации проекта запуска электрички между населённым пунктом на границе региона и Северной столицы и самим мегаполисом.
Власти Петербурга и Ленобласти хотят запустить ещё одну скоростную электричку, которая будет следовать от Финляндского вокзала до Сертолово. Ориентировочная стоимость воплощения такой идеи оценивают в 4,5 млрд рублей. Этот проект должен частично заменить куда более дорогую линию легкорельсового трамвая, от которой власти отказались.
Выбор подвижного состава, который будет возить пассажиров, будет выбран после утверждения проекта и его финансирования. Участок дороги между Сертолово и Петербургом временно неэлектрифицирован.
Если проект начнут реализовывать, Дрозденко и Полтавченко пообещали всестороннюю поддержку. Приблизительное время следования от Петербурга до Сертолово составит около 38 минут, стоимость проезда при этом не превысит 48 рублей.
Ivyborg.ru: последние новости
В ДТП с автобусом, направлявшимся в Петербург, пострадали 18 человек, среди них 7 детей В Гатчине выбрали, как будет выглядеть памятник прадеду Пушкина Первенцам Ленобласти будут выплачивать 5 тыс. рублей каждый месяц
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался сериал «Золотая орда»16
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни53
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение