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Билеты в Исторический музей и собор Василия Блаженного 25 марта можно купить за полцены
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Билеты в Исторический музей и собор Василия Блаженного 25 марта можно купить за полцены 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Каховка
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Посетители Государственного исторического музея, собора Василия Блаженного и Музея Отечественной войны 1812 года смогут купить входные билеты со скидкой в 50% в День работника культуры, 25 марта. Об этом в пятницу сообщается на сайте Исторического музея.
"25 марта Исторический музей и Покровский собор предоставляют скидку 50%, Музей Отечественной войны 1812 года — до 50% на входные билеты​", — говорится в сообщении. Скидки не будут действовать на льготные билеты и программы музея.
Отмечается также, что Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года будут работать в этот день дольше, чем обычно — до 21:00 мск. В дни школьных каникул, с 26 марта по 1 апреля, оба музея будут работать без выходных, а посетители с детьми смогут принять участие в бесплатных квестах и исторической игротеке.
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