Исторический музей в Москве можно будет посетить за полцены в воскресенье

Жители и гости столицы смогут посетить Исторический музей за полцены в честь Дня работника культуры в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В День работника культуры горожане смогут посетить выставки, расположенные в главном здании Исторического музея, собор Василия Блаженного или Музей Отечественной войны 1812 года. В воскресенье, 25 марта, Государственный исторический музей будет продавать входные билеты со скидкой 50%. Она не будет действовать на льготные билеты и оплату экскурсий», — говорится в сообщении.

Кроме того, режим работы Исторического музея в этот день будет продлен до 21:00, чтобы осмотреть выставочные залы успели все желающие.

В День работника культуры в столице также завершится Московский культурный форум.

«Кроме того, в дни школьных каникул, с 26 марта по 4 апреля, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года планируют работать без выходных. Посетителей с детьми пригласят принять участие в бесплатных квестах и исторической игротеке», — уточняется в сообщении.

С 14 июня по 15 июля, во время проведения чемпионата мира по футболу музейный комплекс будет работать также без выходных.

Как заключается в сообщении, главное здание музея, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00. Скидку 30% на вход в музей получат обладатели паспорта болельщика. Специально для них организуют обзорные экскурсии на семи языках мира.