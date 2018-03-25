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Исторический музей в Москве можно будет посетить за полцены в воскресенье
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Исторический музей в Москве можно будет посетить за полцены в воскресенье 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Жители и гости столицы смогут посетить Исторический музей за полцены в честь Дня работника культуры в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В День работника культуры горожане смогут посетить выставки, расположенные в главном здании Исторического музея, собор Василия Блаженного или Музей Отечественной войны 1812 года. В воскресенье, 25 марта, Государственный исторический музей будет продавать входные билеты со скидкой 50%. Она не будет действовать на льготные билеты и оплату экскурсий», — говорится в сообщении.
Кроме того, режим работы Исторического музея в этот день будет продлен до 21:00, чтобы осмотреть выставочные залы успели все желающие.
В День работника культуры в столице также завершится Московский культурный форум.
«Кроме того, в дни школьных каникул, с 26 марта по 4 апреля, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года планируют работать без выходных. Посетителей с детьми пригласят принять участие в бесплатных квестах и исторической игротеке», — уточняется в сообщении.
С 14 июня по 15 июля, во время проведения чемпионата мира по футболу музейный комплекс будет работать также без выходных.
Как заключается в сообщении, главное здание музея, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00. Скидку 30% на вход в музей получат обладатели паспорта болельщика. Специально для них организуют обзорные экскурсии на семи языках мира.
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