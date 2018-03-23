В Исторический музей и собор Василия Блаженного можно будет попасть за полцены

В День работника культуры горожане смогут посетить выставки, расположенные в главном здании Исторического музея, собор Василия Блаженного или Музей Отечественной войны 1812 года. В воскресенье, 25 марта, Государственный исторический музей будет продавать входные билеты со скидкой 50 процентов. Она не будет действовать на льготные билеты и оплату экскурсий.

«Мы хотели бы отметить День работника культуры вместе с посетителями, поэтому 25 марта будут действовать не только скидки на входные билеты. Режим работы в этот день будет продлен до 21:00, чтобы осмотреть выставочные залы успели все желающие. Кассы прекратят работать за час до закрытия», — рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея.

В День работника культуры в столице также завершится Московский культурный форум. С 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» его смогут посетить все желающие.

Кроме того, в дни школьных каникул, с 26 марта по 4 апреля, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года планируют работать без выходных. Посетителей с детьми пригласят принять участие в бесплатных квестах и исторической игротеке.

Целый месяц, с 14 июня по 15 июля, во время проведения чемпионата мира по футболу музейный комплекс будет работать также без выходных.

Главное здание музея, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты ежедневно с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00. Скидку 30 процентов на вход в музей получат обладатели паспорта болельщика. Специально для них организуют обзорные экскурсии на семи языках мира.