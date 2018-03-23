Виртуальную экскурсию в Петергоф совершили гости библиотеки на Смольной

В четверг, 22 марта, в библиотеке № 44 на Смольной улице провели виртуальную экскурсию «Петергоф и его фонтаны». Мероприятие состоялось в рамках творческой лаборатории «Северное сияние» из цикла «Дворцы и усадьбы Петербурга и его пригородов».

— Сегодня Петергоф — самый популярный из всех петербургских пригородов. Его часто называют русским Версалем со всеми его фонтанами и дворцами. Экскурсанты познакомились с любимой резиденцией Петра I. Посетив Большой дворец «Монплезир», дворец «Марли», павильон «Эрмитаж» , читатели смогли полюбоваться и фонтанами — уникальными гидротехническими сооружениями, создающими неповторимое ощущение праздника природы и апофеоза водной стихии, — рассказали в библиотеке.

Напомним, библиотека № 44 находится по адресу ул. Смольная, д.11. (то)