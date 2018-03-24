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В «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку Эрмитажа, Петропавловской крепости и Смольного собора
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В «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку Эрмитажа, Петропавловской крепости и Смольного собора 

Собака 7 часов назад
Фото: Собака
Сегодня, 24 марта, в Петербурге пройдет международная акция «Час Земли», в честь которой с 20:30 до 21:30 отключат свыше 40 тыс. светильников достопримечательностей общей мощностью 2,3 МВт. Среди них стрелка Васильевского острова, Смольный собор, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Главный штаб, Дворцовый, Благовещенский и Троицкий мосты, а также подсветка зданий, расположенных на пяти набережных города и на Невском проспекте.
К «Часу Земли» приурочен выпуск в естественную среду обитания диких птиц, которые живут на территории природного заказника «Сестрорецкое болото». Главным героем церемонии станет филин, которого петербуржцы в прошлом году спасли от стаи ворон, напавших на него на берегу Финского залива.
Также в 19.30 на стрелке Васильевского острова состоится праздничный концерт, который пройдет при свечах.
Международная акция «Час Земли» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге, за годы участия механизм отключения света сетевыми компаниями уже отработан.
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