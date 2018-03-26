5 необычных экскурсий по Москве

Пять диких, прекрасных и уникальных городских прогулок, которые интересны дорогой редакции.

Ломаем систему и проникаем в закулисье с Сергеем Белорыбкиным

Любимец канала « ТВ Центр », ведущий специалист исследовательской группы «Москва Икс», член Российского военно-исторического общества, историк и мистик Сергей Белорыбкин собирает единомышленников. Он готов приоткрыть новым друзьям завесу тайны московских тамплиеров! Не знавали таких? А они были, были. Более того, Белорыбкин рад поделиться аккуратно и скрупулезно собираемой им ин— формацией о придворных секретных ходах и лазах, ключевых звеньях Метро-2, магических артефактах и древних кладах, на месте обнаружения которых якобы случайно выросли билдинги солидных современных банков. Не обойдется и без масонов, конечно. Также Сергей покажет, из какого здания в Москве ведется управление миром.

Что интересно, Сергей ищет и находит древние схроны и сталинские подземные военные заводы (хо-хо!) не только в пределах банального центра, но и на территории спальных районов — интересующимся придется как следует помотаться по городу.

Главное — помнить, что нелишними будут бинокль и — вот тут внимание — согревающие напитки. Встречаются заинтересованные лица на мистической станции метро «Автозаводская» в географическом центре зала. Проводника экскурсии «Тамплиеры Руси — в поисках Грааля» можно будет узнать по черной папке в руках.

490–690 рублей. Советская гигантомания через волшебные очки

Увидеть в реальном виде и размере на своем месте у «Кропоткинской» Дворец советов со стометровым Лениным наверху — это ли не бомба? Оценить, как встал бы на Красной площади альтернативный мавзолей того же Ильича? Легче легкого! Дворец труда на месте нынешнего отеля Four Seasons, восьмая высотка вместо «Зарядья», страшный, как сон приболевшего Альберта Шпеера, дом Наркомтяжпрома на точке ГУМа? Будет и такое — всего с десяток потрясающих видов.

В общем, тут без колебаний: ноги в руки и вперед , к пониманию и оценке мифических колоссов советского архитектурного авангарда.

1900–2000 рублей. Помрачение сознания и чад кутежа в царское время

При помощи каких средств доводили себя до состояния делирия московские невменько позапрошлого столетия, где эротически развлекались залетные уездные франты и высокопоставленные кремлевские советники, почему к ним были рады присоединиться интеллигентные мужчины Антон Чехов , Валерий Брюсов и Михаил Врубель — небезынтересные вопросы, согласитесь? У организаторов тура «Грехи и развлечения в Москве: бордели, бани, рестораны, трактиры» найдутся готовые ответы. Экскурсоводы будут рады заполнить ваши светлые головы не слишком полезными, но весьма любопытными данными о психомоторной активности Владимира Немировича-Данченко (национальной жидкостью спровоцированной) и о том, в каких притонах искал героев своих пьес Константин Станиславский. Также в процессе можно будет поглядеть на единственное сохранившееся до наших дней здание дома терпимости для людей высшего света; понять, отчего девчонки, работавшие по «желтому билету», коллективно впали в возмущение и вышли на демонстрацию на Болотной площади, ну и узнать этимологию бессмертного выражения «нажраться до поросячьего визга». В общем, монолог гида будет наполнен фактами , которые вы вряд ли узнаете из передач телеканала «Культура» или радио «Радонеж»: «Грехи и развлечения» — это, что называется, просвещение в стиле SNC.

750 рублей. Фоткаемся на свой телефон за полтысячи рублей

«Instagram-Москва». Прямо вот так и называется экскурсия от Юли и Марты, двух москвичек, которые рискнули примерить на себя роль гуру городской визуальности и стиля. Ну понятно, вдохновением для этой прогулки послужили соцсети и повальное увлечение чекинами — Юля и Марта не теряются и решительно актуализируют традиционные ознакомительные походы в стиле «давайте посмотрим на домики и дворики». Интересненько будет оценить усилия двух обладательниц метких глаз, сравнивая предложенную подборку мест для лучшей фотоохоты в городе с собственной. Что до программы, то девушки обещают показать скрытые сокровища городского жилфонда, рассказать, что и как было устроено на « Красном Октябре » до «Сыроварни» и «Стрелки» и куда там стоит сходить сейчас. Во время похождений гиды обещают не только развлекать народ историями из цикла «Занимательное москвоведение», но и потчевать слушателей общекультурными мелочами исторического значения. Типа «почему логотип кофеен Starbucks именно такой, а подошва у туфель Christian Louboutin всегда красная». Кроме того, экскурсоводы грозятся поделиться и практическими советами: например, когда лучше всего покупать билеты в МХТ в Камергерском и сколько стоит пожить-погулять в отеле The Ritz-Carlton на Тверской.

500 рублей. Полное покорение Кузнецкого Моста

А вот кому экскурсию «Москва-модница» — а проще говоря, встречу со звездой андерграунд-фэшена Александром Петлюрой за бокалом шампанского? Если еще проще, то вас приглашают на просветительскую прогулку по Кузмосту. Кузнецкий Мост — это логично: во-первых, герою похода Петлюре удобно добираться, живет рядом; во-вторых, именно здесь и зарождалась московская высокая мода. Еще в XIX веке молодые дворянки забегали в здешние лавки за шляпками и чепцами, брошами и шпильками — Лев Толстой упомянул один такой магазин в третьем томе «Войны и мира» (салон госпожи Обер-Шальме, прозванный «Обер-Шельма»). На этой же улице уже в век коммунизма был открыт первый в СССР Дом моделей — обо всем этом вам с удовольствием расскажут в меру адекватные гиды проекта «Москва-модница». Позже они же проведут вас к 200-й секции ГУМа, Мекке жен, любовниц и дочерей советских номенклатурных бонз. Ну а в финале тура вас с распростертыми объятиями будет ждать сам Петлюра, вооруженный бутылочкой охлажденного игристого. Мастер потравит байки о стильных москвичках и героинях шоу-бизнеса — хохмач и озорник, он любит это дело.

1200 рублей.