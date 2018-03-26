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Жители Богородского посетят выставку «Триеннале современного искусства»
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Жители Богородского посетят выставку «Триеннале современного искусства» 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Выставка пройдет в музей современного искусства «Гараж».
Отделение дневного пребывания филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в четверг, 29 марта, организует экскурсию в музей современного искусства «Гараж» с посещением выставки «Триеннале современного искусства».
Напомним, что триеннале российского современного искусства — крупнейший проект-исследование в рамках долгосрочной программы Музея «Гараж». Он направлен на развитие и популяризацию современного искусства в России. Триеннале, как регулярный выставочный проект, будет проходить в «Гараже» раз в три года. На выставке будут представлены работы свыше 60 художников, которые были отобраны кураторами Музея в ходе поездок и исследований более 40 городов России.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 7 (499) 160 24 78.
Участие — бесплатное.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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