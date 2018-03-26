Жители Богородского посетят выставку «Триеннале современного искусства»

Выставка пройдет в музей современного искусства «Гараж».

Отделение дневного пребывания филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в четверг, 29 марта, организует экскурсию в музей современного искусства «Гараж» с посещением выставки «Триеннале современного искусства».

Напомним, что триеннале российского современного искусства — крупнейший проект-исследование в рамках долгосрочной программы Музея «Гараж». Он направлен на развитие и популяризацию современного искусства в России. Триеннале, как регулярный выставочный проект, будет проходить в «Гараже» раз в три года. На выставке будут представлены работы свыше 60 художников, которые были отобраны кураторами Музея в ходе поездок и исследований более 40 городов России.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 7 (499) 160 24 78.

Участие — бесплатное.