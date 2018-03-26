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«Культурный выходной»: более 4000 ростовчан бесплатно посетили музей краеведения
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«Культурный выходной»: более 4000 ростовчан бесплатно посетили музей краеведения 

Ростовские Вести 1 час назад
25 марта Ростовский областной музей краеведения посетило беспрецедентное число гостей. Благодаря инициативе благотворительного фонда «Система» больше 4000 горожан смогли бесплатно осмотреть основную экспозицию Краеведческого музея, а также крупнейшую коллекцию вооружения русской армии за 3 века — выставку «Слава российского оружия», привезенную в Ростов-на-Дону из Тульского музея. Это в 8 раз больше обычной посещаемости музея по выходным. «Культурный выходной» в Ростове-на-Дону был приурочен к Дню работника культуры. Приятно видеть такое внимание к музею и к культуре родного края, — прокомментировала директор Ростовского областного краеведческого музея Галина Куликова. — Надеюсь, эта акция благотворительного фонда «Система» помогла горожанам не просто хорошо провести день, но и лучше узнать историю и культуру своей малой родины. ” “ Наш фонд считает, что искусство и культура должны быть бесплатными. Поэтому мы создали проект «Культурный выходной» и открываем для свободного посещения двери самых интересных музеев в разных городах, — сообщил Сергей Александров, куратор культурных проектов благотворительного фонда «Система». — Опыт Санкт-Петербурга, Москвы и вот, теперь, Ростова-на-Дону показывает — людям нужны такие инициативы, а значит мы будем развивать наш благотворительный проект на федеральном уровне, приглашая к участию лучшие музеи страны”.
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