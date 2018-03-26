«Культурный выходной»: более 4000 ростовчан бесплатно посетили музей краеведения 

25 марта Ростовский областной музей краеведения посетило беспрецедентное число гостей. Благодаря инициативе благотворительного фонда «Система» больше 4000 горожан смогли бесплатно осмотреть основную экспозицию Краеведческого музея, а также крупнейшую коллекцию вооружения русской армии за 3 века — выставку «Слава российского оружия», привезенную в Ростов-на-Дону из Тульского музея. Это в 8 раз больше обычной посещаемости музея по выходным. «Культурный выходной» в Ростове-на-Дону был приурочен к Дню работника культуры. Приятно видеть такое внимание к музею и к культуре родного края, — прокомментировала директор Ростовского областного краеведческого музея Галина Куликова. — Надеюсь, эта акция благотворительного фонда «Система» помогла горожанам не просто хорошо провести день, но и лучше узнать историю и культуру своей малой родины. ” “ Наш фонд считает, что искусство и культура должны быть бесплатными. Поэтому мы создали проект «Культурный выходной» и открываем для свободного посещения двери самых интересных музеев в разных городах, — сообщил Сергей Александров, куратор культурных проектов благотворительного фонда «Система». — Опыт Санкт-Петербурга, Москвы и вот, теперь, Ростова-на-Дону показывает — людям нужны такие инициативы, а значит мы будем развивать наш благотворительный проект на федеральном уровне, приглашая к участию лучшие музеи страны”.