Пять музеев станут пилотными площадками проекта «Идем в музей» в Подмосковье

Музейное сообщество Московской области разработает стандарт работы музея, который на сегодняшний день в стране не принят, пять подмосковных музеев станут пилотными площадками нового проекта «Школьный урок в музее», таким образом музеи планируют сделать центрами культурной жизни региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Как отметила министр культуры региона Оксана Косарева , посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60%, но потенциал музеев гораздо выше: они могут стать центрами культурной жизни региона. Для этого в 2018 году в Подмосковье реализуется ведомственный проект «Идем в музей».

«В рамках проекта «Идем в музей» совместно с министерством образования региона в пилотных музеях — МВК «Новый Иерусалим», Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Егорьевский историко-художественный музей, «Клинское музейное объединение», Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» — будет реализован проект «Школьный урок в музее», — говорится в сообщении.

По словам министра, проект «Идем в музей» станет отражением современных тенденций в музейном мире, суть которых не столько в сохранении музейных коллекций, сколько в привлечении посетителей к интерактивным музейным проектам, популяризации культурных ценностей и воспитании патриотизма посредством образовательных программ. Особенно это важно для муниципальных музеев, которые посредством краеведения воспитывают любовь к малой родине.

Косарева подчеркнула, что работа начинается не с чистого листа: во многих музеях уже применяются интересные образовательные практики. Например, в Егорьевском историко-художественном музее реализуют проекты «Уроки без мороки», «Физика в музее», «Сказки в музее», а в Серпуховском историко-художественном музее — проводят практические занятия для студентов колледжей по культурологии и английскому языку.

«В реализации ведомственного проекта «Идем в музей» будут участвовать волонтеры, которые выступят экспертами проекта «Школьный урок в музее» и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья. Созданная система работы в будущем будет тиражироваться во всех государственных и муниципальных музеях региона. Но самое главное — подарит радость жителям и гостям Московской области», — заключила министр.