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Пять подмосковных музеев станут пилотными площадками проекта «Идем в музей»
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Пять подмосковных музеев станут пилотными площадками проекта «Идем в музей» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Как сообщила министр культуры Оксана Косарева, музеи должны стать центрами культурной жизни региона. Для этого в 2018 году будет реализоваться проект «Идем в музей».
Проект станет отражением современных тенденций в музейном мире: не столько сохранять музейные коллекции, сколько привлекать посетителей к интерактивным музейным проектам, популяризировать культурные ценности и воспитывать патриотизм посредством образовательных программ.
Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60 процентов. Но потенциал музеев гораздо выше: они должны стать центрами культурной жизни региона
— Оксана Косарева.
По словам министра, особенно это важно для муниципальных музеев, которые посредством краеведения воспитывают любовь к малой родине.
Как рассказала Оксана Косарева, в рамках проекта «Идем в музей» совместно с Министерством образования региона в пилотных музеях — МВК «Новый Иерусалим»,
Музей-заповедник
«Дмитровский кремль», Егорьевский
историко-художественный
музей, «Клинское музейное объединение»,
Историко-культурный
музей-заповедник
«Коломенский кремль» — будет реализован проект «Школьный урок в музее». Музейным сообществом Московской области будет разработан стандарт работы музея, который на сегодня в стране не принят.
«Мы начинаем работать не с чистого листа: во многих музеях уже реализуются интересные образовательные практики», — сообщила Оксана Косарева. Например, в Егорьевском
историко-художественном
музее проводятся проекты «Уроки без мороки», «Физика в музее», «Сказки в музее», а в Серпуховском
историко-художественном
музее — практические занятия для студентов колледжей по культурологии и английскому языку.
В реализации ведомственного проекта «Идем в музей» будут участвовать волонтеры, которые выступят экспертами проекта «Школьный урок в музее» и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья. Созданная система работы в будущем будет тиражироваться во всех государственных и муниципальных музеях региона. Но самое главное — подарит радость жителям и гостям Московской области
— Оксана Косарева.
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