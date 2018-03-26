Пять подмосковных музеев станут пилотными площадками проекта «Идем в музей»

Как сообщила министр культуры Оксана Косарева , музеи должны стать центрами культурной жизни региона. Для этого в 2018 году будет реализоваться проект «Идем в музей».

Проект станет отражением современных тенденций в музейном мире: не столько сохранять музейные коллекции, сколько привлекать посетителей к интерактивным музейным проектам, популяризировать культурные ценности и воспитывать патриотизм посредством образовательных программ.

Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60 процентов. Но потенциал музеев гораздо выше: они должны стать центрами культурной жизни региона

— Оксана Косарева.

По словам министра, особенно это важно для муниципальных музеев, которые посредством краеведения воспитывают любовь к малой родине.

Как рассказала Оксана Косарева, в рамках проекта «Идем в музей» совместно с Министерством образования региона в пилотных музеях — МВК «Новый Иерусалим»,

Музей-заповедник

«Дмитровский кремль», Егорьевский

историко-художественный

музей, «Клинское музейное объединение»,

Историко-культурный

музей-заповедник

«Коломенский кремль» — будет реализован проект «Школьный урок в музее». Музейным сообществом Московской области будет разработан стандарт работы музея, который на сегодня в стране не принят.

«Мы начинаем работать не с чистого листа: во многих музеях уже реализуются интересные образовательные практики», — сообщила Оксана Косарева. Например, в Егорьевском

историко-художественном

музее проводятся проекты «Уроки без мороки», «Физика в музее», «Сказки в музее», а в Серпуховском

историко-художественном

музее — практические занятия для студентов колледжей по культурологии и английскому языку.

В реализации ведомственного проекта «Идем в музей» будут участвовать волонтеры, которые выступят экспертами проекта «Школьный урок в музее» и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья. Созданная система работы в будущем будет тиражироваться во всех государственных и муниципальных музеях региона. Но самое главное — подарит радость жителям и гостям Московской области

— Оксана Косарева.