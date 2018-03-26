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Пилотными площадками проекта «Идём в музей» стали пять музеев Подмосковья
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Пилотными площадками проекта «Идём в музей» стали пять музеев Подмосковья 

RT на русском 2 часа назад
«Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60%. Но потенциал музеев гораздо выше: они должны стать центрами культурной жизни региона», — заявила министр культуры области Оксана Косарева.
В проекте примут участие МВК «Новый Иерусалим», Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Егорьевский историко-художественный музей, Клинское музейное объединение, историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».
Совместно с Министерством образования региона там будет реализован проект «Школьный урок в музее».
«В реализации ведомственного проекта «Идём в музей» будут участвовать волонтёры, которые выступят экспертами проекта «Школьный урок в музее» и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья», — рассказала Косарева.
По её словам, созданную систему работы в будущем станут тиражировать во всех государственных и муниципальных музеях области.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Музеи Московского Кремля и Приморский музей имени Арсеньева договорились о сотрудничестве.
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