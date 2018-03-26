Пилотными площадками проекта «Идём в музей» стали пять музеев Подмосковья

«Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60%. Но потенциал музеев гораздо выше: они должны стать центрами культурной жизни региона», — заявила министр культуры области Оксана Косарева

В проекте примут участие МВК «Новый Иерусалим», Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Егорьевский историко-художественный музей, Клинское музейное объединение, историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».

Совместно с Министерством образования региона там будет реализован проект «Школьный урок в музее».

«В реализации ведомственного проекта «Идём в музей» будут участвовать волонтёры, которые выступят экспертами проекта «Школьный урок в музее» и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья», — рассказала Косарева.

По её словам, созданную систему работы в будущем станут тиражировать во всех государственных и муниципальных музеях области.