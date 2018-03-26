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Пилотными площадками проекта «Идем в музей» станут пять подмосковных музеев
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Пилотными площадками проекта «Идем в музей» станут пять подмосковных музеев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Проект привлечет посетителей к выставкам и популяризирует культурные ценности.
В 2018 году с целью превращения музеев в центры культурной жизни Московской области будет реализован проект «Идем в музей». Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.
Данный проект направлен на привлечение посетителей к интерактивным выставкам музеев, воспитание патриотизма, а также популяризацию культурных ценностей.
"Посещаемость 12 государственных и 62 муниципальных музеев Подмосковья с 2013 года выросла почти на 60 процентов. Но потенциал музеев гораздо выше: они должны стать центрами культурной жизни региона", — сообщила Оксана Косарева.
Она отметила, что это важно для муниципальных музеев, которые посредством краеведения воспитывают любовь к малой родине.
По словам Косаревой, в проекте «Идем в музей» примут участие МВК «Новый Иерусалим», Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Егорьевский историко-художественный музей, «Клинское музейное объединение», Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль». Там совместно с Министерством образования Московской области реализуют проект «Школьный урок в музее».
"Мы начинаем работать не с чистого листа: во многих музеях уже реализуются интересные образовательные практики", — сказала Косарева.
В Егорьевском историко-художественном музее, например, проводятся проекты «Уроки без мороки», «Физика в музее», «Сказки в музее», в Серпуховском историко-художественном музее — практические занятия для студентов колледжей по культурологии и английскому языку.
"В реализации ведомственного проекта «Идем в музей» будут участвовать волонтеры, которые выступят экспертами проекта «Школьный урок в музее» и в создании интерактивной карты музеев Подмосковья. Созданная система работы в будущем будет тиражироваться во всех государственных и муниципальных музеях региона. Но самое главное — подарит радость жителям и гостям Московской области", — подчеркнула Оксана Косарева.
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