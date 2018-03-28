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Беларусь предложила Петербургу развивать электробусы
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Беларусь предложила Петербургу развивать электробусы 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Беларусь готова участвовать в развитии электробусных перевозок в Петербурге. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
Вопросы поставок транспорта обсуждались на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета, проходившем в Петербурге.
По данным посольства Республики Беларусь в России, Андрей Кобяков предложил властям Санкт-Петербурга развивать городские электробусные маршруты. Один электробус из Беларуси уже курсирует по улицам Петербурга. Он успешно прошел испытания, получив высокие оценки как от водителей, так и от пассажиров.
И это не единственный пример удачного сотрудничества. Так, белорусская сторона поставила в Город на Неве трамваи «Метелица». В Петербурге они курсируют под названием «Чижик». Кроме того, производители автобусов из Беларуси готовы поставлять в Петербург транспорт на газомоторном топливе.
На заседании совета обсуждались также совместные проекты в сфере промышленности, строительство «симметричных кварталов» в Петербурге и в Минске, а также сотрудничество в сфере торговли. В прошлом году товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга вырос на 19,7 процента, достигнув 1 миллиарда 672 миллионов долларов.
Беларусь поставляет в Город на Неве не только транспорт, но и продукты: говядину, сыр, творог, масло, сахар и молоко. В Петербурге даже действуют магазины, специализирующиеся именно на продуктах из Беларуси. В свою очередь из Петербурга идут поставки автомобилей и их комлектующих, а также арматуры и металлоконструкций.
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