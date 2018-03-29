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Выставка «Самая красивая страна»
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Выставка «Самая красивая страна»
На Западе Москвы
1 час назад
Фото:
На Западе Москвы
Комментарии
В парке Культуры и Отдыха «Фили» проходит выставка «Самая красивая страна». На ней собраны фотографии из разных уголков нашей необъятной родины. Экспозиция продлится до апреля.
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