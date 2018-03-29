Новый уровень прогулок по Москве-реке

Уже на протяжении 9 лет Флотилия «Рэдиссон Ройал» предоставляет возможность жителям и гостям столицы увидеть главные достопримечательности города с необычного ракурса летом и зимой на одной из белоснежных панорамных яхт, которые совершают круизы по Москве-реке круглый год.

Интерес к речным круизам на Москве-реке, особенно в летний период, растет с каждым годом. Яхты «Рэдиссон» уже стали одной из визитных карточек Москвы , заняв достойное место в списке достопримечательностей города, рекомендованных к посещению туристами. А ежемесячные тематические и праздничные рейсы Флотилии — это отличный вариант проведения досуга и празднования особых мероприятий.

Флотилия «Рэдиссон Ройал» развивает туристские возможности и потенциал города Москвы, стараясь привлечь внимание жителей и туристов к новому виду досуга и времяпрепровождению на Москве-реке.

В этом году и в преддверии Чемпионата Мира по футболу «FIFA 2018», а также для более мобильного и комфортного знакомства с главными достопримечательностями исторического центра, Флотилия «Рэдиссон Ройал» представляет концепцию нового продукта — десять речных трамвайчиков, которые начнут курсировать по Москве-реке уже в мае. Это яркие современные суда, которые подчеркнут стремительно развивающийся и энергичный облик Москвы.

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Отправление от двух причалов: Причал «Гостиница „Украина“ и Причал „Парк Горького“ ежедневно с 11:00.

Интервал движения судов — 30 минут с остановками на следующих причалах: „Киевский вокзал“, „Лужники“, „Воробьевы горы“, „Парк Горького“, „Большой каменный мост“, „Зарядье“, „Новоспасский мост“ (в перспективе).

Преимущества новых речных трамвайчиков — это яркая и привлекательная цветовая палитра судов, компактность и мобильность. А телескопически сдвигаемое остекление салона обеспечит открытое пространство в теплое время года и комфорт закрытого салона в дождливую и пасмурную погоду. На всех судах будут доступны аудиогиды на девяти языках. Также во время речной прогулки на борту можно будет приобрести легкие закуски, прохладительные и горячие напитки.

Открой свою Москву вместе с Флотилией „Рэдиссон Ройал“!