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На реках и каналах Петербурга начались работы по вскрыванию льда
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На реках и каналах Петербурга начались работы по вскрыванию льда 

RT на русском 36 минут назад
Фото: dp.ru
На реках и каналах Санкт-Петербурга начались работы по вскрыванию льда, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу. «Такие работы проводят весной для предотвращения весенних паводков и наводнений», — заявили спасатели.
Прежде всего лёд будут вскрывать на Фонтанке, Мойке, Чёрной речке, Пряжке, канале Грибоедова и Крюковом канале.
Как сообщает Пятый канал, при необходимости работы по вскрытию льда продлятся до 1 мая.
Ранее МЧС предупредило об опасности выхода на лёд в Петербурге и Ленинградской области.
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