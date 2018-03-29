На реках и каналах Петербурга начались работы по вскрыванию льда

На реках и каналах Санкт-Петербурга начались работы по вскрыванию льда, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу. «Такие работы проводят весной для предотвращения весенних паводков и наводнений», — заявили спасатели.

Прежде всего лёд будут вскрывать на Фонтанке, Мойке, Чёрной речке, Пряжке, канале Грибоедова и Крюковом канале.

Как сообщает Пятый канал, при необходимости работы по вскрытию льда продлятся до 1 мая.

Ранее МЧС предупредило об опасности выхода на лёд в Петербурге и Ленинградской области.