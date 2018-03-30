В каких парках еще можно покататься на коньках

В эти выходные, 31 марта и 1 апреля, катки в восьми парках столичного Департамента культуры завершат свою работу. Успеть покататься на коньках под открытым небом можно в Измайловском, Лианозовском, Гончаровском парках, парке «Фили», парке 50-летия Октября, «Сокольниках», а также в парках «Дубки» и «Ангарские пруды». В Лианозовском парке будет работать каток с натуральным покрытием, в остальных семи зонах отдыха — с искусственным.

«Ледовый сезон в большей части парков завершился 11 марта, но погода позволила продлить работу некоторых катков до середины марта, а в восьми зонах отдыха — до начала апреля», — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.

Однако выйти на лед в эти выходные посетители смогут только в том случае, если температура воздуха не поднимется выше плюс пяти градусов и не будет проливного дождя, добавили в пресс-службе. Пока прогноз погоды для любителей фигурного катания благоприятный — в субботу и воскресенье ожидается до плюс трех градусов и кратковременный дождь со снегом.

В трех зонах отдыха ледовые площадки откроют как в субботу, так и в воскресенье. В Измайловском парке каток будет работать с 11:00 до 22:00 (с 16:00 до 17:00 — технический перерыв). 31 марта попасть на лед можно по билету, а в последний день работы, 1 апреля, — бесплатно.

В парках «Фили» и 50-летия Октября вход на катки все выходные будет свободным. Покататься на коньках здесь можно с 10:00 до 21:00.

«Сокольники» приглашают гостей на ледовую площадку с искусственным покрытием в субботу. Она будет работать с 10:00 до 18:00. Вход платный. А в воскресенье с 12:30 до 14:30 на ледовом поле пройдет открытый турнир по картингу «Разрушители льда». Вход для зрителей свободный.

31 марта — последний день работы катков в Лианозовском парке, парках «Дубки» и «Ангарские пруды». Посетители выйдут на лед с 10:00 до 22:00. В «Дубках» и «Ангарских прудах» вход на каток будет свободным, в Лианозовском парке бесплатно покататься смогут пенсионеры и дети младше шести лет.

За зиму московские катки посетили более двух миллионов человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В этом сезоне было открыто более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием.

В каких парках можно будет покататься на коньках в эти выходные:

— парк «Фили» (31 марта и 1 апреля);

— парк 50-летия Октября (31 марта и 1 апреля);

— Измайловский парк (31 марта и 1 апреля);

— Лианозовский парк (31 марта);

— Гончаровский парк (31 марта);

— парк «Дубки» (31 марта);

— парк «Ангарские пруды» (31 марта);

— парк «Сокольники» (31 марта).