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Семейный праздник пройдет в музее Климента Тимирязева
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Семейный праздник пройдет в музее Климента Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Семейный праздник пройдет 1 апреля в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.
Праздник посвящен временам, когда Землю населяли древние рыбы, огромные стрекозы и гигантские растения.
Посетителям приготовили два игровых маршрута. На одном из них гостям предлагают пройти по следам древних беспозвоночных рыб. На втором поискать современные ископаемые в залах музея. На каждом из них проведутся мастер-классы. Есть возможность исследовать оба маршрута.
Гостей ждут в 12:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Участие в празднике бесплатно, при покупке входного билета.
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