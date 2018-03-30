Семейный праздник пройдет в музее Климента Тимирязева

Семейный праздник пройдет 1 апреля в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева.

Праздник посвящен временам, когда Землю населяли древние рыбы, огромные стрекозы и гигантские растения.

Посетителям приготовили два игровых маршрута. На одном из них гостям предлагают пройти по следам древних беспозвоночных рыб. На втором поискать современные ископаемые в залах музея. На каждом из них проведутся мастер-классы. Есть возможность исследовать оба маршрута.

Гостей ждут в 12:00 по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15. Участие в празднике бесплатно, при покупке входного билета.