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Чем заняться в выходные
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Чем заняться в выходные 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Гид Sobesednik.ru по главным событиям весенних выходных в Москве с 30 марта по 1 апреля.

Концерты

30 марта в «Известия Hall» выступит Дельфин. Организаторы обещают уникальное шоу артиста, которое начнется в 20:00.
На сцене Главclub Green Concert 31 марта свой новый альбом представит один из самых популярных молодых российских артистов — Элджей. Послушать новые песни клауд-рэпера и ощутить, что «все нормуль», можно будет с 19:00.

Выставки

В Музее изобразительных искусств им. Пушкина открылась выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». На экспозиции представлено собрание картин из частной коллекции Томаса и Дафны Каплан, среди которых — полотна Рембрандта, Франса Халса, Яна Вермеера и других великих художников.

Ярмарки

Дизайнерская ярмарка «Вокзал» пройдет на дизайн-заводе «Флакон» 30–31 марта. Посетители смогут приобрести дизайнерские украшения и аксессуары, необычные бьюти-товары, цветы, а также попробовать ароматный кофе и шоколад. Топ-визажист Chanel проведет для гостей мастер-класс, а астролог даст прогнозы на будущее.
31 марта и 1 апреля в Малом зале Artplay пройдет ярмарка необычных вещей Art Weekend. На фестивале можно приобрести аксессуары и одежду от молодых дизайнеров, уникальные игрушки, а также поучаствовать в мастер-классах.
На территории Трехгорной мануфактуры пройдет фестиваль вегетарианской еды «ВегМарт». В программе — дегустация вегетарианских блюд из разных стран мира, кулинарные мастер-классы и конкурсы.

Кино

На большие экраны вышел новый фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», действие которого происходит в 2045 году. Главный герой Уэйд Уоттс решает принять участие в игре OASIS, победитель которой получит колоссальное состояние.
ИД «Собеседник»: последние новости
Битва за звания. Кто и за что дает артистам "народных" и "заслуженных" Планы на выходные: Рембрандт, ярмарки и новый фильм Спилберга Власти пообещали устранить утечку фильтрата с "Ядрово" в течение недели
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