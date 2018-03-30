Чем заняться в выходные

Гид Sobesednik.ru по главным событиям весенних выходных в Москве с 30 марта по 1 апреля.

Концерты

30 марта в «Известия Hall» выступит Дельфин . Организаторы обещают уникальное шоу артиста, которое начнется в 20:00.

На сцене Главclub Green Concert 31 марта свой новый альбом представит один из самых популярных молодых российских артистов — Элджей. Послушать новые песни клауд-рэпера и ощутить, что «все нормуль», можно будет с 19:00.

Выставки

В Музее изобразительных искусств им. Пушкина открылась выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». На экспозиции представлено собрание картин из частной коллекции Томаса и Дафны Каплан, среди которых — полотна Рембрандта, Франса Халса, Яна Вермеера и других великих художников.

Ярмарки

Дизайнерская ярмарка «Вокзал» пройдет на дизайн-заводе «Флакон» 30–31 марта. Посетители смогут приобрести дизайнерские украшения и аксессуары, необычные бьюти-товары, цветы, а также попробовать ароматный кофе и шоколад. Топ-визажист Chanel проведет для гостей мастер-класс, а астролог даст прогнозы на будущее.

31 марта и 1 апреля в Малом зале Artplay пройдет ярмарка необычных вещей Art Weekend. На фестивале можно приобрести аксессуары и одежду от молодых дизайнеров, уникальные игрушки, а также поучаствовать в мастер-классах.

На территории Трехгорной мануфактуры пройдет фестиваль вегетарианской еды «ВегМарт». В программе — дегустация вегетарианских блюд из разных стран мира, кулинарные мастер-классы и конкурсы.

Кино