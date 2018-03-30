«Праздник праздников» пройдет во Дворце пионеров

В Московском Дворце пионеров открыт фестиваль «Праздник праздников», посвященный Пасхе, весне и пробуждению природы.

В рамках этого фестиваля будут проходить занятия с дошкольниками и мастер-классы, книжная выставка, выставка фоторабот педагога дополнительного образования В. А. Константинова Дети примут участие в игровой программе и увидят спектакль ТЮМа «Лев, Колдунья и Платяной шкаф».

Также для ребят пройдет конкурс художественного творчества и выставка лучших работ участников «Торжество жизни».