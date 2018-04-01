Главные развлекательные события апреля

Скинуть теплое пальто, надеть эффектное платье и плывущей походкой направиться на званый ужин или спектакль. Теплый апрель дает шанс по-настоящему насладиться сказочными весенними вечерами и посетить главные светские мероприятия. Но главный вопрос открыт: для какого события выделить драгоценное свободное время?

Находим самые-самые события

Юбилейный фестиваль рекламы

Например, 28 апреля в рамках юбилейной «Ночи пожирателей рекламы» пройдет премия AdAwards. На протяжении 25 лет Жан Мари Бурсико собирал оригинальные рекламные ролики, а теперь с помощью звездного жури определит лучших из них.

Встреча и показ состоятся в киноцентре «Октябрь». Событие обещает стать одним из самых впечатляющих из-за сочетания церемонии награждения и предстоящий программы. Ее полный состав держат в секрете, оттого она и притягивает к себе острое внимание.

Многие уже сделали предположение, что в «Ночи» примут участие зарубежные ролики крупнейших брендов, отечественная реклама, которая наделала немало шума у российского зрителя, а также винтажные и экзотические видео из самых дальних стран.

Вспоминаем о любимых кумирах

Концерты Thirty Seconds to Mars и Луны

Но не из такой экзотичной, зато далекой страны относительно нас едет американская группа Thirty Seconds to Mars. Прибудет это трио рокеров, естественно, с выступлением, однако в Москве их концерт стартует вечером 28 апреля, в то же время, что и «Ночь пожирателей рекламы», а значит, придется выбирать…

Или же поехать в Санкт-Петербург. Ведь в Северной столице «Марсы» исполнят свои главные хиты на день раньше, 27 апреля. Заодно прогуляешься по весеннему Питеру.

Немного раньше ощутить дух и масштаб концертов получится на презентации нового альбома автора камерной поп-музыки Кристины Бардаш. Девушка, более известная под псевдонимом Луна, после двухлетнего затишья выходит в свет с новым сборником «Остров свободы». Ее концерт состоится 5 апреля в «Крокус Сити Холле».

Сам альбом, как обещают, перенесет «в мир чистых психических ощущений» и добавляют, что ощущения эти подарят полную гармонию и новый взгляд на мир. А с этим взглядом, кстати, можно идти на выставки, посвященные искусству.

Креативно оцениваем окружающую обстановку

Выставки #Я_ВанГог и Modernist Documentary

В этом нам поможет и Арсений Власов, который 12 апреля представит проект #Я_ВанГог. Нет, Арсений не собирается копировать известного гения. Его проект станет поддержкой великого художника, а картины напомнят о том, как прекрасны работы, выполненные в стиле абстрактного экспрессионизма, который так почитал Винсент.

Даже площадку нашли соответствующую: работы представят в одном из главных арт-пространств Москвы — рестобаре с подходящим названием I VAN GOGH. В своем творчестве Арсений пропагандирует свободу, импровизацию и уверенную работу с красками.

А вот уверенно работать с ракурсами и качеством снимков смогут научить работы легендарного фотографа Леона Левинстайна. Его снимки будут представлены широкой публике весь апрель в Еврейском музее в рамках Фотобиеннале-2018 на выставке Modernist Documentary.

Фотографии Леона Левинстайна внесли огромнейший вклад в развитие фотографии Америки и стали настоящим эталоном изображений таких культовых площадей Нью-Йорка, как Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд, Кони-Айленд, Пятая Авеню и Гарлем.

На работах Леона нужно искать взгляд на жизнь в большом городе: как кто-то спешит на работу, другие с чемоданами и надеждой приехали искать свое счастье, а кто-то просто выискивает в толпе свою любовь. В ту эпоху чувства казались такими искренними, а сейчас?..

Ищем ответы в премьерах

Спектакли «Донжуан» и «Му-му»

На риторический вопрос о современных чувствах может ответить премьерный спектакль Театра им. Маяковского «Донжуан», в котором режиссер Анатолий Шульев решил порассуждать о представителях сегодняшней поп-культуры.

Если раньше герои-любовники были образом отчаянной смелости, бросающим вызов Богу и традиционной морали во имя прекрасной дамы, то нынешние донжуаны (именно так, слитно и со строчной, потому как архетип) претерпели немалые изменения…

Создатели проекта не стесняются говорить о том, что эпоха общества потребления сделала из них зацикленных на себе донжуанов-селебрити с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях.

Современный донжуан — это такой популярный стендап-певец-блогер, гастролирующий по стране с концертами, имеющий армию малолетних поклонниц и всегда немного пьяный. Стилистически в спектакле я хочу провести его через несколько десятилетий развития поп-культуры — от ее зарождения до наших дней,

— говорит о концепции постановки Анатолий Шульев.

Спектакль стартует 7 апреля и будет идти до конца мая, а мы за это время попробуем понять, стоит ли тянуться к этому богемному раю богатых и знаменитых.

Еще больше карикатурности и смелости во взгляде на классику ищи с 10 апреля в Театре наций на постановке «Му-му» по мотивам одноименной классики Тургенева.

Рискнул преобразить культурное наследие популярный режиссер-художник Дмитрий Крымов , который последние несколько лет работает в комик-группе из Великобритании «Монти Пайтон». Он представит зрителю знаменитых героев прозы в окружении бутофорских шуток и черного юмора.

«Наша героиня — Муму. Она вроде бы ребенок, но она сложная, витиеватая — бывают такие дети, напичканные знаниями, которые пришли к ним непонятно откуда. Эта Муму, она ведь еще и в театральной школе учится, такой театральный ребенок», — рассказывает Крымов. «Впрочем, она даже не Муму, ее зовут Маша. Она племянница актера, который пришел играть и оставил ее во дворе, а она случайно оказалась в театре… Так что зритель, если он не читал „Муму“ и не знает, почему утопили собаку, может спросить: „А где же Муму-то?“

И не забудь про День космонавтики

Ужин в рамках фестиваля „Гастрономическая карта России“

Провести интересно 12 апреля можно у Карлсона на крыше, в прямом смысле ближе к звездам. В этот день в ресторане с соответствующим названием „Карлсон“, расположенном на верхнем этаже бизнес-центра „Централ Сити Тауэр“, проведут гастрономические параллели с южным краем нашей страны в формате званого ужина.

В роли шефа выступит Денис Крупени, который представляет ресторан бутик-отеля RODINA в Сочи и приехал в столицу по программе гастролей региональных шеф-поваров „Гастрономическая карта России“. Денис — настоящий мастер перформанса и не боится крайностей в еде, поэтому в меню ужина предложит гостям устрицы с тартаром из огурца, мусс из адыгейского сыра и многие другие блюда, которые и тебя саму, и твои вкусовые рецепторы унесут далеко-далеко в космос.